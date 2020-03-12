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المعتقلة مريم البلوشي قطعت شرايينها في سجن إماراتي

مريم البلوشي اعتقلت عام 2015 وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات (مواقع التواصل)
مريم البلوشي اعتقلت عام 2015 وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات (مواقع التواصل)

قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إن ‫تدهور الحالة النفسية لمريم البلوشي المعتقلة في سجون الإمارات دفعها إلى القيام بقطع شرايين يدها، وذلك بعد أن هددتها النيابة العامة بما وصفته بتلفيق قضية جديدة بسبب رفضها تسجيل اعترافات لبثها على القنوات الرسمية.

ويُذكر أن البلوشي تخضع للحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ منتصف فبراير/شباط الماضي. 

وقد اعتُقلت الطالبة الإماراتية عام 2015 بتهمة تمويل منظمة إرهابية وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها تقول إن كل ما فعلته هو إرسال أموال إلى أسرة منكوبة في سوريا.

المصدر : الجزيرة
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