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"قيصر سوريا" يطالب واشنطن بوضع حد لمجازر الأسد

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة بعنوان "تسعة أعوام من الوحشية".

وفي هذه الجلسة، قدم المصور المنشق عن جيش النظام السوري المعروف بسيزار شهادته عن الفظائع التي ارتكبها النظام بحق المدنيين السوريين.

كما استمعت اللجنة أيضا إلى شهادتي المعتقل السابق عمر الشغري ومدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح.

وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها سيزار بشهادته بعد التصديق على قانون سيزار لحماية المدنيين السوريين.

 
المصدر : مواقع إلكترونية
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