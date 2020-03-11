عقب تحذيرات من تسميمه في السجن.. نشطاء: #أنقذوا_أسامة_مرسي

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

عقب إبداء الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قلقه البالغ على حياة نجله المعتقل أسامة مرسي، ومطالبته السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها معه، تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلنين تضامنهم مع نجل الرئيس الراحل ومطالبين بالإفراج عنه.

وحلّ وسم (#أنقذوا_أسامة_مرسي) ثانيا ضمن قائمة العشرة الأكثر تداولا في مصر، كما تفاعل المئات مع وسم (#الحرية_لأسامة_مرسي)، حيث حذر المشاركون من أن ينتهي الأمر به كما انتهى بوالده بعد أن تعرض لانتهاكات واسعة في السجن، أدت في نهاية الأمر إلى وفاته بحسب حقوقيين.

وكان الفريق القانوني لأسرة مرسي أصدر بيانا مساء الاثنين، كشف فيه عن وجود مخاوف حقيقية من تسميم أسامة في سجنه، ومواجهته المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته، لافتة إلى أنه بدأ إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى هذه المخاطر.

وأشار نشطاء عبر تفاعلهم من خلال الوسمين، إلى سلسلة الانتهاكات والصدمات المتتالية التي يتعرض لها أسامة، معتبرين ما يتعرض له يأتي في سياق الانتقام منه كونه نجل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

واعتبر آخرون أن ما يتعرض له أسامة ليس فقط انتقاما من أسرة الرئيس مرسي، وإنما هو رسالة للشعب بأن ذلك مصير كل من يتجرأ ويمارس حقا يرى رجال النظام أنه مقصور عليهم، فيما اكتفى آخرون بالمطالبة بالدعاء لنجل مرسي بأن يفرج الله عنه وعن كل المعتقلين.

فيما استثمر نشطاء التفاعل عبر الوسم للمطالبة بخروج كل المعتقلين لأسباب سياسية من جميع التيارات، خاصة النساء منهم.

وكشفت سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور عن توارد أخبار مقلقة لمنظمتها بشأن وقوع تجاوزات بحق أسامة مرسي منذ اعتقاله، ما زالت مستمرة، وهي ما دفعه للدخول في إضراب كلي عن الطعام.

ولفتت في حديثها للجزيرة نت إلى أن ما تعرض له الرئيس مرسي من انتهاكات أدت في النهاية إلى وفاته، يتكرر مع نجله أسامة، ومن ذلك الإهمال الطبي والمنع الكامل من الزيارة وحقوق أخرى.

وأشارت إلى أنها بشكل شخصي لا تحبذ خيار الإضراب عن الطعام في مصر، مع إثبات اعتباره حقا طبيعيا لأي معتقل، كون النظام القائم وحكومته يفتقدون الحدود الأدنى من الإنسانية ولا يحملون أي تقدير لها، كما لا يتورعون عن القتل عمدا داخل السجون بوسائل مختلفة.

إلا أن الحقوقية المصرية شددت على دعم أسامة في إضرابه، لافتة إلى أن حقوقه كسجين سياسي ملزمة لمصر وفقا لدستورها، وكذلك وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحذرت من أي أن أي ضرر يلحق به تتحمل السلطات المصرية مسؤوليته كاملة.

بدورها، أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأن أسامة مرسي بدأ إضرابا عن الطعام منذ 2 مارس/آذار الجاري بسبب أوضاع الاحتجاز المتردية داخل سجن العقرب، حيث يتم منعه مع بقية المعتقلين من حقوقه المختلفة.

ولفتت المنظمة في بيان لها إلى أن ما تشهده السجون المصرية من حالات وفاة متكررة، بعد سلسلة استغاثات طويلة من ذوي أولئك المتوفين لإنقاذهم، وامتناع إدارات السجون عن تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج اللازم، هو دليل واضح على أن تلك جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.

واعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقا بالتحريض على العنف.