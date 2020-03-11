تفاصيل محاكمة أردنيين وفلسطينيين في السعودية لدعمهم المقاومة

محمود الشرعان-عمّان

بعد أكثر من عام على اعتقالهم دون توجيه أي تهمة، جاءت الاتهامات من المدعي العام السعودي في الرياض قاسية لـ68 معتقلا، منهم أردنيون وفلسطينيون وبعض الكفلاء السعوديين في الثامن من مارس/آذار الجاري.

ووفق ما كشفه نجل أحد المعتقلين، لم يسمح لأهالي المعتقلين بحضور الجلسة ولا بحضور محامي الدفاع عن المتهمين.

ووجه المدعي العام السعودي عدة تهم للمعتقلين، أبرزها "الانضمام لكيان إرهابي، وقيادة ودعم وتمويل كيان إرهابي، والتستر على المعلومات"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.



اتهامات فضفاضة

ويقول نجل المعتقل، الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، إن المحكمة قسمت المعتقلين إلى مجموعات، كل مجموعة بها خمسة متهمين، وسط ارتباك واضح داخل المحكمة ودون وجود ترتيب.

ويضيف للجزيرة نت أن التهم فضفاضة وتندرج تحت سياق سياسي، ولا وجود لأي مخالفات قانونية واضحة.



وينوه نجل المعتقل إلى أن المحكمة أو لائحة الاتهام لم تشر بشكل واضح إلى ماهية "الكيان الإرهابي"، أو وجود تصنيف يوضح "الكيانات الإرهابية" داخل المملكة.

الخارجية الأردنية كشفت عن نيتها توكيل محام للدفاع عن المعتقلين (الجزيرة)

وتتراوح الأحكام القضائية حسب التهم الموجهة للمتهمين بالسجن بفترات تصل إلى أكثر من 20 عاما، وتبدأ بثلاث سنوات، حسب ما تحدث به محامون لذوي المعتقلين.

ويحاكم المعتقلون دون توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عن المتهمين أو حضور الجلسة، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة في منتصف رمضان.

وشنت السعودية حملة اعتقالات طالت نحو 70 أردنيا وفلسطينيا، بدأتها منذ فبراير/شباط من العام الماضي، وأفرجت عن ثلاثة منهم فقط نهاية العام الماضي.

الأردن يتابع

وكشفت مصادر في وزارة الخارجية الأردنية للجزيرة نت عن عزمها توكيل محام للمرافعة عن المعتقلين الأردنيين.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية تتابع ملف المعتقلين، وكانت ترتب لزيارة لذويهم، إلا أن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لدى عمّان والرياض منعت ذلك، لتتأجل لإشعار آخر.

ووصل عدد المعتقلين الأردنيين إلى 25 معتقلا، ونظم ذوو المعتقلين وقفات احتجاجية في العاصمة الأردنية أمام السفارة السعودية وأمام مجلس النواب الأردني.

مطالبة بالإفراج

ويقول رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ إن ما يجري الآن من تجريم ومحاكمة للمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين هو بمثابة "انقلاب على الفكرة السعودية السابقة".

ويضيف المشايخ في تصريح للجزيرة أنه طالما دعمت المملكة القضية الفلسطينية ودعمت المقاومة، فلماذا الآن تحاكم من عاشوا على أرضها وبين أفكارها لسنوات طويلة؟

العديد من المحللين يرون أن المحاكمات سياسية وليست جنائية (الجزيرة)

ويناشد رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين الجهات المسؤولة ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والإنجاز العاجل والسريع لمجريات المحكمة، خشية من انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين بعد التبليغ بوقف الزيارات للسجون بسبب المرض.

ويطالب المشايخ بمحاكمة عادلة تنسجم مع تاريخ المعتقلين العريق في خدمة الدولة السعودية منذ عشرات السنين دون ارتكاب أي مخالفة، كما يطالب بتعويضهم عن فترة انقطاعهم عن أعمالهم وفقدانهم لوظائفهم وإعادتهم إليها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بعائلاتهم بعد ترحيلهم منها.

محاكمات سياسية

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي حلمي الأسمر أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، سياسية وليست قضائية أو جنائية.

وقال الأسمر للجزيرة نت إن أغلب المعتقلين عاشوا في السعودية لسنوات طويلة، ومارسوا العمل الخيري على مرأى ومسمع من السلطات السعودية، التي ساعدتهم في وقت سابق.

ويتابع الكاتب أن "الاعتقالات جاءت لإرضاء جهات خارجية وإرسال رسائل لعدة جهات، والواضح أن المقصود من الاعتقالات والمحاكمات هما حماس وجماعة الإخوان المسلمين، لكن لم تذكر السلطات السعودية الاسمين صراحة لشعورها ربما بالخجل".