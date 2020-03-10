تعقد الأربعاء.. جلسة محاكمة المعتقلتين الهذلول والزهراني

نشر حساب معتقلي الرأي على تويتر أنه من المتوقع أن تُعقد غدا الأربعاء 11 من مارس/آذار جلسة محاكمة لكل من الناشطة الحقوقية لجين الهذلول ومياء الزهراني، المعتقلتين في السجون السعودية منذ عام 2018 برفقة أكثر من عشر ناشطات أخريات.

وفي وقت سابق، قالت لينا شقيقة المعتقلة الهذلول إن أختها حُرمت من جميع حقوقها، بما في ذلك توكيل محام للدفاع عنها.

كما أنها قد بعثت برسالة إلى الملك تتعلق بظروف اعتقال شقيقتها في سجن انفرادي، والتأجيل المستمر في جلسات محاكمتها، على حد تعبيرها.

وقبل أسبوع، وجّه ثمانية نواب أميركيين رسالة إلى لجنة نوبل للسلام، أعلنوا فيها ترشيحهم الناشطة الهذلول لنيل الجائزة.

وأضاف النواب في رسالتهم أن مسؤولين أمنيين سعوديين عرضوا على الهذلول في أغسطس/آب الماضي إطلاق سراحها مقابل تسجيل فيديو تقر فيه بعدم تعرضها للتعذيب، غير أنها رفضت وبقيت في السجن.

أما الزهراني كانت قد اعتقلت من قبل السلطات بعد ساعات من تعليق كتبته عن الناشطة المعتقلة نوف بنت عبد العزيز الجريوي.