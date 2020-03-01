احتج على ارتفاع سعر الكهرباء.. دعوة للإفراج عن ناشط سنغالي

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات في السنغال إطلاق سراح "غي ماريوس ساغنا"، وهو ناشط بارز يدخل شهره الرابع في الاعتقال بسبب احتجاجه السلمي على ارتفاع أسعار الكهرباء.

وغي ساغنا هو منسق الجبهة من أجل الثورة الشعبية المناهضة للإمبريالية، وقد قضى ثلاثة أشهر في سجن شديد الحراسة في دكار.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه منذ اعتقاله قبل 90 يوما لمشاركته في احتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء، تلقت السلطات السنغالية 1233 رسالة وعريضة من جميع أنحاء السنغال تطالب بالإفراج عنه.

وانتقد مدير مكتب منظمة العفو الدولية في السنغال، سيدي غساما، استمرار اعتقال الناشط السنغالي، الذي قال إنه يعامل كمجرم خطير لمجرد ممارسته لحريته في التجمع السلمي".

وقال إنه "إذا أراد الرئيس السنغالي ماكي سال وحكومته إثبات التزامهم باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، فعليهم إطلاق سراح غاي ماريوس ساغنا على الفور ودون شروط".