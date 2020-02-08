البث الحي
ابحث

مطالبات حقوقية لجامعة بريطانية بوقف تدريب ضباط بحرينيين

رئيس الأمن العام بالبحرين في الطريق لعقد مؤتمر صحفي بنادي ضباط الشرطة بالمنامة (رويترز-أرشيف)
رئيس الأمن العام بالبحرين في الطريق لعقد مؤتمر صحفي بنادي ضباط الشرطة بالمنامة (رويترز-أرشيف)

طالبت هيئتان حقوقيتان جامعةَ هادرسفيلد البريطانية بوقف برنامج ماجستير علوم الأمن الذي تقدمه لضباط الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين، وذلك بعد تلقي شهادات من عشرة معتقلين سياسيين بحرينيين تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب في سجون البحرين بين عامي 2016 و2019.

وخاطب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" رئيس الجامعة، وطالباه بالتعليق الفوري لهذا البرنامج الأكاديمي التدريبي الذي رفضت الجامعة الكشف عن العائد الذي تتقاضاه من حكومة المنامة مقابل تقديمه.

وأوضحت المؤسستان الحقوقيتان أنهما تلقتا شهادات مكتوبة بخط اليد، ومهربة من سِجن "جو" المجاور للأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين تفيد بتعرض معتقلين سياسيين للتعذيب الجسدي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب على الوجه والبطن والأعضاء التناسلية.

في حين أفاد أربعة معتقلين بتعرضهم لاعتداء جنسي واغتصاب داخل مرافق الأكاديمية نفسها.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
تعذيب واغتصاب.. سجينات البحرين محل نقاش بالكونغرس
هكذا قمعت المنامة معارضيها وأجهضت أحلام البحرينيين بالديمقراطية
ندوة حقوقية دولية بجنيف عن تعرض المعتقلات بالبحرين للتعذيب والتحرش والاغتصاب
التعذيب سيد الأدلة.. تصاعد الانتهاكات الحقوقية في البحرين
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بعد 60 يوما.. أسرة الصحفي المصري محمد اليماني تطالب بكشف مصيره
اعتقال ناشط سياسي بارز في الجزائر
متخصص في مقارنة الأديان.. الأمن المصري يعتقل الداعية أحمد سبيع
أمنستي توثق توظيف السعودية محكمة مختصة بالإرهاب ضد النشطاء