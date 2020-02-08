مطالبات حقوقية لجامعة بريطانية بوقف تدريب ضباط بحرينيين

طالبت هيئتان حقوقيتان جامعةَ هادرسفيلد البريطانية بوقف برنامج ماجستير علوم الأمن الذي تقدمه لضباط الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين، وذلك بعد تلقي شهادات من عشرة معتقلين سياسيين بحرينيين تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب في سجون البحرين بين عامي 2016 و2019.

وخاطب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" رئيس الجامعة، وطالباه بالتعليق الفوري لهذا البرنامج الأكاديمي التدريبي الذي رفضت الجامعة الكشف عن العائد الذي تتقاضاه من حكومة المنامة مقابل تقديمه.

وأوضحت المؤسستان الحقوقيتان أنهما تلقتا شهادات مكتوبة بخط اليد، ومهربة من سِجن "جو" المجاور للأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين تفيد بتعرض معتقلين سياسيين للتعذيب الجسدي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب على الوجه والبطن والأعضاء التناسلية.

في حين أفاد أربعة معتقلين بتعرضهم لاعتداء جنسي واغتصاب داخل مرافق الأكاديمية نفسها.