انتهاكات وضرب.. هيومن رايتس تنتقد المحاكمات العسكرية في لبنان

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار المحاكمات العسكرية في لبنان بعد مثول مدنيَين على الأقل أمام المحكمة العسكرية في لبنان خلال الأيام الأخيرة.

ويواجه الرجلان اتهامات متعلقة بمشاركتهما في الاحتجاجات التي تجتاح لبنان حاليا.

وقد أوقفت قوى الأمن الداخلي الناشط حسن ياسين خلال مظاهرة في بيروت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، ووجّه إليه المدعي العسكري تهمة "معاملة قوى الأمن بالشدة"، وقد مثل أمام المحكمة العسكرية في الثالث من الشهر الجاري.

وقالت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" إن الطبيب الشرعي الذي عاينه خلال الاحتجاز وجد آثار انتهاكات على جسده، وتقول لجنة المحامين إنها ناجمة عن تعرضه للضرب على يد قوى الأمن الداخلي خلال اعتقاله.

وتم الادعاء على رجل آخر من طرابلس يدعى نور شاهين بمحاولة قتل عناصر من الجيش و"مقاومة قوى الأمن" أمام مجلس النواب في بيروت.



وكشف تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" في 2017 أن العديد من الانتهاكات للمحاكمات العادلة والقانون الدولي جزء متأصّل من محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في لبنان.

وذكر أن الكثير من القضاة هم ضباط معينون من وزارة الدفاع ويتبعون لها، ما يضعف استقلالية المحكمة.