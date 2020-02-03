نازحون إلى سجن إدلب المركزي.. الاحتماء ببرد الزنازين من نيران النظام

سيلا الوافي

لم يبقَ أمام السوريين في محافظة إدلب مكان يؤويهم سوى العراء وخيام مهترئة أو سجون قديمة كانت في يوم ما تؤوي الخارجين على نظام الأسد، لتعود في ظل القصف الكثيف على المدن مكانا يؤوي من جديد كل من نادى ضد حكم آل الأسد.

فقد اتخذ أكثر من ثمانين عائلة سورية سجن إدلب المركزي مسكنا لهم، موزعين على ثلاثين غرفة، كل واحدة تضم ثلاث عائلات جلهم من ريف معرة النعمان، وتحديدا قرية معرشمشة التي أصبحت كتلة من الركام بفعل طائرات النظام وروسيا.

وبعد عبور تلك البوابة الحديدية السوداء، تتاح لك الفرصة لرؤية الجدران المرتفعة والبهو المكتظ بالخردة وبقايا عربات حديدية مهترئة وبضعة براميل ممتلئة بأعواد الأشجار المعدة للتدفئة، والقليل من الألبسة البالية التي تبيعها إحدى المهجرات.

تقول الأربعينية نادية عودة للجزيرة نت إنها تعيش في هذا السجن منذ خمسة أشهر، بعد رحلة تهجير متعددة من مدينة حمص إلى حلب ومن ثم إلى ريف حلب وبعدها إلى ريف إدلب، "حيث كانت طائرات الأسد وروسيا تلاحقنا في كل مكان نحط فيه رحالنا، فلا يبقى أمامنا إلا خيار الرحيل مرة أخرى للنجاة بأرواحنا وأطفالنا بحثا عن الأمان والمأوى الدافئ".

النازحون السوريون ضاقت بهم السبل فلم يجدوا ملجأ غير السجون (الجزيرة)

السجن اختيارا

وتضيف أنها نظرا لصعوبة الظروف المعيشية وعدم امتلاك مال يمكّن من استئجار منزل أو غرفة، لجأت إلى هذا السجن الذي لم يكن سوى مكان مهجور ومنسي يحمل الكثير من آلام المعتقلين وأحزانهم.

وتشير إلى أن الظروف هي التي أجبرتهم على العيش في السجن الذي "له -على الأقل- سقف وجدران تقينا برد الشتاء وأمطاره".

تروي وليدة عجاج النازحة من قرية معرشمشة شرقي معرة النعمان للجزيرة نت قصة خروجها من منزلها التي مضى عليها ما يقارب الشهرين، قائلة "أمضينا أسبوعنا الأخير في القرية في إحدى المغارات خوفا من القصف الذي كنا نتعرض له، بلا ماء أو كهرباء أو أي شيء يذكر من مقومات الحياة، ولم نستطع الخروج قبل حملة التصعيد نظرا لعدم امتلاكنا المال الكافي الذي يمكننا من استئجار سيارة تقلنا مع ما تيسر لنا من متاعنا إلى نقطة آمنة".

وتتابع أن الله تعالى منَّ عليهم فيما بعد بالخروج عن طريق مجموعة من الشباب سخّروا أنفسهم وسياراتهم لنقل المدنيين العالقين في القرى.

وتؤكد أنهم اختاروا السجن لأنه يبقى أفضل من الخيام التي لا تقيهم وأطفالهم برد الشتاء وأمطاره وأوحاله، رغم صعوبة تدبر أمور المعيشة هنا، وخاصة مواجهة مشكلة المياه والمرافق المشتركة "التي تشكل أكبر عائق بالنسبة لنا نحن النساء"، لافتة إلى أنهن اضطررن لوضع ستائر تفصل بينهن وبين الرجال، "أما الاستحمام، فيكون ضمن الغرف التي نقطن فيها"، وتضيف بتوجع وحسرة "ما أصعب حياة الذل والهوان التي نمر بها بعد أن كنا أصحاب بيوت وأراضي!".

وتؤمن على قولها كل من خديجة الإبراهيم وفداء خالد اليحيى، بالقول للجزيرة نت إن أفضل ما في السجن هو عدم وجود إيجار يترتب عليهم مع حلول بداية كل شهر.

وتقولان إن القليل من المساعدات الإنسانية الذي تقدمه بعض المنظمات لا يغطي شيئا من مصاريف المعيشة الغالية، "فنحن لم نفقد منازلنا فقط بل فقدنا أيضا أبواب رزقنا التي كنا نعتاش منها مع أطفالنا، لينتهي بنا المطاف داخل هذه المهاجع الباردة لتكون غرف نومنا ومأكلنا ومعيشتنا واستحمامنا في آن واحد".

النازحون وجدوا في زنازين سجن إدلب المركزي الفارغة مكانا يقيهم برد الشتاء القارس (الجزيرة)

صعوبات شائكة

ويقول المندوب عن النازحين في السجن حسام أبو أحمد من ريف معرة النعمان -الأب لثلاثة أطفال- إن عدد العائلات النازحة قد تخطى الثمانين، تُضاف إليهم 25 عائلة وصلت مؤخرا. ويشير إلى أنه بالرغم من امتلاكهم سقفا يحميهم من المطر والهواء، فإنهم يفتقرون لكل مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء والتدفئة والبطانيات وحتى دورات الصرف الصحي.

ويضيف عبد القادر أبو أحمد المسؤول عن مراكز الإيواء في مدينة إدلب، إن استجابة المنظمات كانت ضعيفة جدا وغير قادرة إلا على تلبية القليل من خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات المشغلة لها، إلى جانب تأمين بضعة أبواب فقط لأحد أقسام السجن، حيث لم نستطع تجهيز أكثر من تسعة مراكز إيواء للتخفيف من موجة النزوح الحاصلة.

ويعبر أبو أحمد عن اعتقاده أنهم أمام كارثة حقيقة إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، فلم تبق مدرسة أو بناء قيد الإنشاء أو مهدم بفعل القصف أو جامع إلا بات يكتظ بالنازحين، "فالمشهد بات يفوق الوصف والتعبير".