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نواب أميركيون يرشحون الناشطة السعودية لجين الهذلول لجائزة نوبل للسلام

السلطات السعودية تعتقل الهذلول دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018 برفقة أكثر من عشر ناشطات (مواقع التواصل)
السلطات السعودية تعتقل الهذلول دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018 برفقة أكثر من عشر ناشطات (مواقع التواصل)

وجّه ثمانية نواب أميركيين رسالة إلى لجنة نوبل للسلام، أعلنوا فيها ترشيحهم الناشطة السعودية لجين الهذلول المعتقلة في السعودية لنيل الجائزة.

واعتبر النواب أن الهذلول تستحق الجائرة لشجاعتها ودورها في النضال من أجل حقوق المرأة في السعودية والمنطقة.

وأضافت الرسالة أن الهذلول معتقلة دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018، برفقة أكثر من عشر ناشطات. واتهم النواب الأميركيون الحكومة السعودية بممارسة التضليل عقب اعتقال الناشطات.

وأضاف النواب في رسالتهم أن مسؤولين أمنيين سعوديين عرضوا على الهذلول في أغسطس/آب الماضي إطلاق سراحها مقابل تسجيل فيديو تقر فيه بعدم تعرضها للتعذيب، غير أنها رفضت وبقيت في السجن نتيجة لرفضها.

وقبل نحو شهر بعثت شقيقتها لينا رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بظروف اعتقال لجين في سجن انفرادي، والتأجيل المستمر في جلسات محاكمتها.

ونشرت لينا بيانا عبر صفحتها بموقع تويتر قالت فيه إنها اضطرت للتواصل مع الملك مباشرة عبر هذه المنصة، بعد أن استنفدت عائلتها جميع وسائل التواصل مع إدارات الدولة بإرسال عدد كبير من الخطابات.

وأوضحت الهذلول أن جميع الخطابات تتعلق بأسباب التأجيل المتكرر لجلسات محاكمة شقيقتها وعدم الإفراج المؤقت عنها، والمطالبة بالتحري عن هوية جميع المتورطين في تعذيبها جسديا أو نفسيا.

المصدر : الجزيرة
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