واشنطن بوست: كورونا يضاعف قمع الإيغور وآلامهم
قالت واشنطن بوست إن شعب الإيغور المسلمين وكذلك الأقليات العرقية الأخرى في الصين يواجهون استجابة بكين القاسية لوباء كورونا وبلطجتها التي تضاعف آلام هذه الأقليات جراء إخضاع الملايين منهم أصلا لقيود شديدة.
وورد بالصحيفة في مقال للكاتب الأميركي جوش روغين أن نشطاء الإيغور يقدمون حاليا أدلة على أن رد فعل السلطات الصينية على كورونا يتسبب في تجويع شعبهم وتعذيبه بمن فيهم الذين يوجدون خارج معسكرات الاحتجاز، كما أن هناك تقارير منفصلة تفيد بأن السلطات تجبر الإيغور على العودة للعمل بالمصانع التي أُغلقت بسبب الوباء رغم المخاطر المستمرة.
وقال روغين إن "مشروع الإيغور لحقوق الإنسان" ومقره واشنطن، أصدر أمس إحاطة شملت مقاطع فيديو بلغة الإيغور ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الظروف القاسية في مقاطعة شينغيانغ التي يمثل الإيغور أغلبية بها. وتظهر مقاطع الفيديو، التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، الإيغور وهم يواجهون نقصا حادا في الطعام. وتقول المجموعة إن مزاعمها تؤكدها التقارير الإخبارية والرسائل التي تلقاها أفراد الإيغور في الشتات من أسرهم أو أصدقائهم في الأسابيع الأخيرة.
تحذيرات مبكرة
وقال المدير التنفيذي للمشروع عمر كانات في مؤتمر صحفي أمس إن التقارير التي تحكي عن اليأس والمعاناة بين الإيغور حقيقية، وإن الإيغور في الشتات وبمجرد أن سمعوا عن تفشي كورونا بدؤوا على الفور في التحذير من أنهم يواجهون الآن تهديدا جديدا بالكامل يمكن أن يقتل بسهولة غالبية الإيغور.
وأضاف أن السلطات الصينية أجبرت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي الملايين من سكان شينغيانغ على البقاء في الحجر الصحي بمنازلهم دون سابق إنذار ودون التحوط بتوفير الغذاء. وفي أحد مقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع بين الإيغور، هناك رجل يصيح في وجه السلطات "أنا أتضور جوعا. زوجتي وأطفالي يتضورون جوعا"، ثم يبدأ في دق رأسه على عمود ويصرخ "هل تريدون قتلي؟ اقتلوني".
وفي العديد من المنشورات، تردد أنه خُتم على أبواب المنازل التي يقطنها الإيغور باللغة الصينية لتأكيد عدم مغادرة السكان منازلهم. ويظهر في أحد المنشورات رجل عجوز أمروه بعدم الخروج ليرد بلغة اليوغور "وما المفترض أن آكل عندما أجوع؟ ماذا عليّ أن أفعل؟ أأكل المبنى؟".
|احتجاجات بـفاكوفر (كندا) ضد معسكرات الاحتجاز للإيغور بالصين (رويترز)
كذب صريح
وبالطبع، تنفي الحكومة الصينية قمعها الإيغور على الإطلاق. وقد تمت مواجهة مسؤول صيني على التلفزيون الأسترالي هذا الأسبوع بشأن خطر كورونا على الإيغور المسجونين، ليرد بأن المعسكرات هي "مراكز للتدريب"، وأن "معظم" السجناء دخلوها طواعية. وضحك الجمهور "لكن الأمر، بالطبع، ليس مضحكا"، يعلق الكاتب.
وقالت واحدة من الإيغور واسمها مهريغول تورسان خلال المؤتمر الصحفي، إنها من أوائل من احتجزوا عام 2015 خلال زيارتها والديها قرب مدينة أورومكي، وقضت 13 شهرا في الاحتجاز لم يُسمح لها أثناء ذلك بالاستحمام أو تغيير ملابسها لأشهر مستمرة، مضيفة أنها والنساء الأخريات معها بالزنزانة يسخدمن بالمرحاض سطلا تحت رقابة كاميرا الحراس، كما أنها شهدت وفاة تسع نساء خلال وجودها بالمعسكر.
وكشفت تورسان أيضا أن الزنزانات بالمعسكرات مزدحمة للغاية لدرجة أن النساء الستين بها يضطررن للنوم والوقوف والاستيقاظ بالتناوب، مشيرة إلى كثرة الأمراض هناك بسبب حرمانهن من الرعاية الطبية المناسبة. وعن كورونا وتأثيره على المحتجزين، قالت تورسان إنها قلقة بشكل بالغ من أن كثيرا من الناس يموتون.
القسر على العمل
وحقيقة إجبار الإيغور على العودة للمصانع بأعداد كبيرة، تم الإعلان عنها عبر وكالة شينخوا الصينية للأنباء هذا الأسبوع حيث أكدت أن 30 ألفا منهم استأنفوا العمل في المصانع بشينغيانغ خلال الأيام الماضية.
وقال الدكتور فرحات بلجين، وهو أميركي من الإيغور، لصحيفة "إيغور تايمز"، ومقرها واشنطن، إن الحكومة الصينية تتعرض لضغوط لتفادي الكارثة الاقتصادية، وتعامل عمال الإيغور على أنهم لا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم لا يتمتعون بأي حقوق لمواجهة أزمة شعبهم.
وقال الكاتب إن مطلب النشطاء بسيط ويتلخص في الدعوة لإغلاق المعسكرات وإطلاق سراح الأبرياء وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان شينغيانغ، مضيفا أنه بالإمكان أن تدعو الحكومة الأميركية إلى خطوة أكثر تدرجا وهي السماح بالوصول الكامل إلى المنطقة والمعسكرات من قبل عمال الإغاثة الدوليين والصحفيين.
وختم بأن فيروس كورونا هو الأكثر خطورة على الأضعف بين الناس، وبسبب قمع الحكومة الصينية للإيغور لسنوات، فقد أصبحوا ضعفاء بشكل فريد، ويجب ألا تضيع صرخاتهم للحصول على المساعدة دون إجابة.
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