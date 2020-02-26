بلومبيرغ: ملايين المسلمين بالهند عرضة للاحتجاز في مراكز مودي

تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ملايين المسلمين في الهند سينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز والمستقبل المجهول، نتيجة تطبيق قانون للجنسية مثير للجدل يُتوقع أن يدخل الهند في توترات أمنية لا قبل لها بها.

ويوضح تقرير للصحيفة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا، ظلا يفسران الدستور الهندي على أنه يدعو لاستسلام الأقليات الدينية في الهند -مثل المسلمين البالغين حوالي 14% من 1.3 مليار نسمة هم سكان البلاد- للأغلبية الهندوسية، وأنهم يرون أن أجندة حزبهم يجب أن تركز على تصحيح ما يعتقدون أنها أخطاء تاريخية فُرضت على الهندوس، وهي إستراتيجية ربما تمكنهم من الفوز في الانتخابات لعقود قادمة.

حوالي مليونين من ولاية واحدة

وأشار التقرير إلى أن ولاية أسام شمال شرق الهند المتاخمة لبنغلاديش، هي أول ولاية في البلاد (من 28 ولاية) تطبّق قانون الجنسية، وأسفر تطبيقها له في أغسطس/آب الماضي عن استبعاد حوالي 1.9 مليون نسمة من السجل الوطني للجنسية، معلقا على أن هذه العملية رافقتها أخطاء بشرية واضحة وواسعة.

وأضاف أن من يتم استبعاده سيتعرض لسوء المعاملة وما هو أسوأ، وقال أيضا إن إثبات الجنسية في الهند ليس بالأمر السهل، إذ يتوجب على أي شخص تقديم وثائق تعود لسلسلة من الأسلاف السابقين.