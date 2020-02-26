من جنيف.. منظمات حقوقية تطلق تقرير "رهن الإعدام" لرصد الانتهاكات بمصر

أحمد رمضان-الجزيرة نت

أطلقت منظمات حقوقية مصرية، على هامش مشاركتها في اجتماع الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية تقريرا حقوقيا مشتركا بعنوان "رهن الإعدام".

وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس حقوق الإنسان، أكدت المنظمات المشاركة في إعداده -وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إفدي الدولية- أن التقرير يعمل من ناحية قانونية على رصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة أثناء المحاكمات التي صدرت أحكاما بالإعدام في مصر، ومدى قانونية المحكمة والمُحاكمة، ونقاط التزام المحكمة بتلك المعايير من عدمه.

هذا وحصلت الجزيرة نت على نسخة من التقرير، الذي يسلط الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المحلي، التي لا يتم الالتزام بها وتتم مخالفتها من قبل السلطة القضائية المصرية. كما تضمن التقرير الإشارة إلى القضايا التي تم تنفيذ حكم الإعدام فيها، والقضايا التي أصبحت أحكامها باتة ونهائية، مع تسليط الضوء على العديد من النقاط التي تمت في المحاكمة وشكلت سلسلة من الانتهاكات المتتالية المركبة منذ لحظة القبض على المتهمين، مرورًا بالتحقيقات التي تمت أمام النيابة المعنية، وانتهاءً بالمحاكمة والأحكام التي صدرت فيها.

وتناول التقرير نماذج من قضايا سياسية صدرت فيها أحكام بالإعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلة، موضحا أنه خلال السنوات السبع السابقة أفرط النظام المصري وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام، التي بلغت 1512 حكمًا منذ يوليو/تموز 2013، حيث صدرت من المحاكم الاستثنائية التي شكلها خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يشكّل نوعًا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى "دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية".

وأشار التقرير إلى تنفيذ النظام المصري حكم الإعدام في 63 شخصًا، لم تتمتع محاكماتهم بمحاكمة عادلة، آخرهم ثمانية أشخاص نُفذ فيهم حكم الإعدام أمس الأول الاثنين، بحسب مصادر قانونية وحقوقية، فيما تعرف بقضية تفجير الكنائس بالإسكندرية عام 2017، في حين ينتظر 74 شخصًا آخر تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت.

وأشار منسقو التقرير إلى اعتمادهم في إعداده على معلومات وإفادات من أسر الضحايا والمحامين ومعلومات وحدات الرصد والتوثيق والبحوث والدراسات للمنظمات الحقوقية المشاركة فيه، وبعض التقارير الدولية الصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية، والمواقع الرسمية للدولة المصرية.

واستنكرت المنظمات المشاركة في هذا التقرير استمرار السلطات المصرية في هذا النهج المخالف للمواثيق فيما يخص تطبيق عقوبة الإعدام، خاصةً في القضايا السياسية، وتؤكد على عدد من التوصيات التي يستوجب العمل عليها، ومنها وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.

كما طالبت بضرورة إلزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي، وبإجراءاتِ محاكمةٍ عادلة، وكذلك الالتزام بالتوصيات التي نتجت عن المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والاتجاه نحو إلغائها أو الحد منها.

وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، وفي الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب، مطالبًا المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسرعة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.