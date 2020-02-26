اقتلاع العيون.. عشرات الضحايا برصاص قناصة الاحتلال

عوض الرجوب-الخليل

صحفيون ومواطنون، رجال ونساء من مختلف الأعمار، استهدف رصاص قناصة الاحتلال أعينهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فوفق معطيات منظمات أهلية وناشطين، فإن ما لا يقل عن 34 فلسطينيا اقتلعت إحدى عينيهم أو كلتاهما بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات غير متكافئة مع الاحتلال.

فمن بين أكثر من 13 ألف جريح في قطاع غزة، فقدَ 19 متظاهرا البصر في عين واحدة خلال العامين الأخيرين عندما كانوا يتظاهرون على مقربة من الشريط الحدودي، في حين فقد اثنان آخران على الأقل البصر في كلتا العينين، وفق تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، المعروف اختصارا باسم "بتسيلم".

ووفق التقرير، فإن ما يفاقم المأساة هو سيطرة الاحتلال على المعابر ومنع سكان غزة من المغادرة باستثناء حالات استثنائية للغاية تعتبر "حالات إنقاذ حياة"، مبينا أن الحصار المفروض على القطاع منذ حوالي 13 عاما ألحق ضررا بالغا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

وجاء في تقرير بتسيلم أن استعمال وسائل تفريق المظاهرات كوسائل فتاكة -قد تقتل أو تسبب إصابات بالغة- هو من أوجه سياسة إطلاق النار التي تطبقها إسرائيل منذ حوالي عامين في التعامل مع المظاهرات بالقرب من الشريط الحدودي في غزة.

ونقل تقرير المركز الحقوقي الإسرائيلي إفادات لعدد من الضحايا ممن فقدوا عيونهم نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، بينهم الشابة مي أبو رويضة (20 عاما) من سكان مخيم المغازي التي أصيبت برصاصة مطاطية في عينها لرفعها علم فلسطين قبالة الجنود.

تقول مي في إفادتها "قام أحد الجنود بإطلاق عيار مطاطي نحوي وأصابني في عيني اليسرى. وقعتُ على الأرض ووضعت يدي على عيني التي كانت تنزف بشدة وكذلك كان فمي ينزف.. كنتُ واثقة من أنني فقدت عيني".

الطفل محمد أبو ريدة من بلدة خزاعة كان همّه جمع القنابل التي تطلق على المتظاهرين لبيعها ويجني بعض المال، لكن الثمن كان باهظا في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعن إصابته يقول محمد "عندما أصيبت عيني فقدت وعيي وسقطت على الأرض. عندما استيقظت وجدت نفسي في المستشفى الأوروبي. كنت أرى بالعين اليسرى فقط بينما كانت عيني اليمنى مضمدة وكنت أعاني من صداع شديد".

وفي القدس المحتلة لا يقل الوضع سوءا، إذ يشير عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو الحمص إلى تعمد إصابة الأطفال في وجوههم بشكل مباشر أثناء اقتحام البلدة.

وقال إن 15 إصابة في العين سجلت حتى الآن في القرية نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي.