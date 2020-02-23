اتهام الحوثيين بإخفاء 198 مدنيا في إب
اتهمت رابطة أهلية يمنية جماعة الحوثيين بالإخفاء القسري لـ198 مدنيا في محافظة إب وسط البلاد منذ بدء المعارك في مارس/آذار 2015.
جاء ذلك في بيان صدر عن وقفة احتجاجية نفذتها رابطة أمهات المعتقلين والمختطفين في اليمن وسط مدينة إب يوم أمس السبت، بمشاركة العشرات من ذوي المخفيين منذ نحو خمس سنوات.
وتسيطر جماعة الحوثي على محافظة إب ومعظم المحافظات الشمالية بينها العاصمة صنعاء.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن تلك الاتهامات، غير أن منظمات دولية وأخرى محلية تقول إن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية توجد في عدد من المحافظات، منها العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
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