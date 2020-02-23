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إيقاف عشرات المعارضين عقب دعوات للتظاهر بكزاخستان

عاصمة كزاخستان نور سلطان (الجزيرة)
عاصمة كزاخستان نور سلطان (الجزيرة)

اعتقلت السطات الكزاخية عشرات المعارضين عقب دعوة للتظاهر أطلقتها مجموعتان معارضتان للحكومة في هذا البلد النفطي بآسيا الوسطى. 


واحتجزت الشرطة عشرة ناشطين على الأقل من الحزب الديمقراطي غير المرخص، الذي حاول تنظيم مظاهرة في ألماتي أكبر مدن كزاخستان.

ووفق شهود، أوقفت قوات الأمن ما يصل إلى 70 شخصا كانوا متوجهين إلى موقع المظاهرة.

ويتعرض نظام كزاخستان منذ أعوام لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، بسبب القوانين المقيدة للتظاهر.

وتعهد رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف بإصلاح قانون التظاهر بعيد خلافته الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي قاد البلاد بتفرد منذ استقلالها عام 1991 حتى استقالته المفاجئة في ربيع 2019.

لكن المنظمات ليست راضية عن مشروع القانون الجديد بشأن التظاهر، إذ تعتبر أنه يشمل قيودا جديدة.

ولا يزال النشطاء يخاطرون بالتعرض للإيقاف في حال شاركوا في تجمعات لم تحظ بموافقة السلطات التي نادرا ما تأذن بتنظيم مظاهرات سياسية.

وأوقف عشرات الأشخاص في ديسمبر/كانون الأول خلال احتجاج غير مرخص ضد الحكومة. وقبل بضعة أشهر، في يونيو/حزيران، قالت السلطات إنها أوقفت حوالي أربعة آلاف شخص خلال مظاهرات احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتصار توكاييف.

المصدر : الفرنسية
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