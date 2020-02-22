الحالة الرابعة في فبراير.. وفاة معتقل مصري جراء الإهمال الطبي

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

توفي المعتقل أحمد عبد المنعم قنديل داخل أحد السجون المصرية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حسب مصادر حقوقية.

وأفادت المصادر بأن قنديل اعتقل للمرة الثانية منذ نحو شهر في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاملوا معه بشكل سيئ رغم ظروفه الصحية المتدهورة، وحرموه من الرعاية اللازمة لحالته الصحية، مما أدى إلى تفاقمها ووفاته الخميس بأحد المستشفيات.

ودفن قنديل، الذي كان يعمل أخصائي تربية اجتماعية ونفسية، بعد الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في قريته تزمنت الشرقية بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وتعد هذه هي الوفاة الرابعة في السجون المصرية خلال فبراير/شباط 2020، والحادية عشر من أول العام.

وفي هذا السياق، يشير الباحث الحقوقي أحمد العطار إلى أن وفاة قنديل تكشف تزايد وتيرة سقوط الضحايا نتيجة السياسات الأمنية والانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية في السجون وأماكن الاحتجاز.

وتساءل العطار في حديثه للجزيرة إلى متى يستمر الاستخفاف من قبل القائمين على السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بحياة المعتقلين، بما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون؟

وشدد على أن هذه النصوص تلزم الدولة متمثلة في مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، بتوفير العلاج والدواء للسجين، وقبل ذلك توفير الظروف الصحية والطبيعية لأماكن الاحتجاز والسجون، كما أن النيابة العامة ملزمة بالإشراف على تنفيذ وقيام مصلحة السجون بذلك.

وأكد الحقوقي المصري أن الأرقام والشواهد تقول إن ما يجري في السجون المصرية هي عمليات قتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث يُترك السجين المريض يصارع الموت دون شفقة أو رحمة، مؤكدا على ضرورة محاسبة من ارتكب تلك الجرائم ولو بعد حين.

وتأتي الوفاة رغم الحملات المتعاقبة للتحذير من تدهور الأوضاع في السجون المصرية، واستمرارا لما سمته منظمات حقوقية مصرية ودولية "ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد"، حيث وثق حقوقيون وفاة نحو 30 شخصا خلال العام الماضي داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد.