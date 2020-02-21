الأسير عروق يعيش الموت البطيء بسجون الاحتلال الإسرائيلي

محمد محسن وتد-أم الفحم

يعيش الأسير موفق عروق (77 عاما) من بلدة يافة الناصرة في الداخل الفلسطيني الموت البطيء في السجون سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معاناة سنوات من الإهمال الطبي الممنهج الذي تسبب له بمرض السرطان حيث أخضع لعملية استئصال للمعدة.

اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الأسير بنقل شابين تبين لاحقا أنهما نفذا عملية استشهادية في تل أبيب، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد ثلاثين عاما، قضى منها 17 عاما في غياهب سجون الاحتلال.

ورغم إخضاع عروق -الذي يقضي عقوبة المؤبد منذ عام 2003- لاستئصال المعدة، فإن سلطات السجون الإسرائيلية ما زالت تتكتم على حقيقة وضعه الصحي، بحسب عائلته التي عاشت أسبوعا من العذاب والمعاناة بحثا عن والدها ما بين السجون والمستشفيات الإسرائيلية.

أعراض مرضية

تفاقمت معاناة عروق مع السرطان في ظل استنفاد جلسات العلاج الكيميائي التي ما عادت تجدي نفعا، لتبدأ تظهر عليه أعراض مرضية جديدة: النزف الدموي من الأنف والفم، التقيؤ المتواصل، وفقدان الشهية مع التراجع المتواصل في الوزن، حتى قرر الأطباء مطلع فبراير/شباط إخضاعه لعملية جراحية.

وتنقلت العائلة خلال فترة اعتقال أسيرها من سجن "إيشل" في بئر السبع وسجن النقب الصحراوي، ثم سجن "هداريم" ثم سجن "جلبوع" الذي احتجز فيه لمدة ثماني سنوات وسجن "عسقلان" لتكون محطته الأخيرة في مشفى السجن بمعتقل الرملة.

عاش أفراد العائلة معاناة الأسر مع والدهم على مدار سنوات السجن، وتفاقمت المعاناة في ظل مرضه بالسرطان. علما بأن عروق زج به بالسجون الإسرائيلية وكان يتمتع بصحة ممتازة ولياقة بدنية عالية، وقد تآكل جسده وراء القضبان ونهشه السرطان في عتمة الزنازين.