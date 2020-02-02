ملاحقات ومظاهرات تمنع سفينة سعودية من الرسو في بلجيكا

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن السفينة السعودية "بحري ينبع" لن ترسو في ميناء أنتويرب لنقل أسلحة بلجيكية إلى المملكة مثلما كان مفترضا.

وقالت المصادر ذاتها إن نحو خمسين شخصا تظاهروا قبالة الميناء للاحتجاج على وصول السفينة الذي كان مرتقبا في 5 فبراير/شباط الجاري.

واستبقت ثلاث منظمات غير حكومية في بلجيكا وصول السفينة التابعة لشركة بحري السعودية، وطالبت المحكمة الفدرالية بإصدار قرار إغلاق مؤقت للحدود في وجهها.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن من المزمع إقامة دعاوى قضائية وتنظيم احتجاجات وغيرها من الإجراءات في العديد من الموانئ الأوروبية، رفضا لعودة سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع".

ونبهت المنظمة إلى أن من المتوقع أن تواصل السفينة السعودية رحلتها بالرسو في موانئ عدد من الدول الأوروبية اليوم الأحد، والموانئ هي: بريميرهافن في ألمانيا، وأنتويرب في بلجيكا، وتيلبوري دوكس في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ميناءي شيربورغ الفرنسي وجنوى الإيطالي.

وكانت السفينة السعودية المثيرة للجدل قد توقفت في رحلة بحرية بين الولايات المتحدة وكندا خلال الشهر الماضي.

وخلال رحلة مماثلة في مايو/أيار الماضي، تمكنت احتجاجات ودعاوى قضائية من منع شحن بعض الأسلحة التي كانت موجهة إلى اليمن على متن السفينة، لكن رغم ذلك تم تسريب أجزاء طائرات عسكرية وأسلحة أخرى إلى السفينة تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.