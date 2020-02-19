العفو الدولية: أكثر من 700 شخص تعرضوا للاختفاء القسري بمصر عام 2019

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) "أكثر من سبعمئة شخص تعرضوا للإخفاء القسري في مصر خلال عام 2019، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما".

جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة (مقرها لندن) حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.

وحسب التقرير، فقد "تعرض 710 أشخاص على الأقل للاختفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز".

وأشار إلى أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض "تعسفيا" على نحو عشرين صحفيا على الأقل، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وأضافت أمنستي أن الأحزاب السياسية واجهت أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات اعتقال لأعضائها.

ولفت التقرير إلى تزايد استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز، إضافة إلى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت منظمة العفو عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ما أورده البيان، إلا أن القاهرة عادة ما تنفي وقوع انتهاكات بحقوق الإنسان أو وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها.

وتقول القاهرة إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.