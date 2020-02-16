في مؤتمر الدوحة.. مطالب بإعلان عالمي لحماية نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي

محمد الشياظمي-الدوحة

انطلقت صباح اليوم الأحد في الدوحة أعمال مؤتمر حقوقي يبحث وسائل التواصل الاجتماعي وتحديات دعم الحريات، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بمشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة ومسؤول في شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى.



وتحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، نظمت اللجنة الوطنية مؤتمرا دوليا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة ومركز تفكير ونقابة صحفيين ومسؤول في شبكات كبرى للتواصل الاجتماعي.



ويبحث المؤتمر على مدى يومين، الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وأشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل، في ضوء ما بات يتعرض له النشطاء حول العالم من انتهاكات خطيرة تمس حرياتهم في التعبير، وإقدام كثير من الحكومات على سن تشريعات قانونية تقيّد نشر المحتوى وتداوله بدواع متعددة، أبرزها حماية الأمن والاستقرار، خاصة في دول المنطقة العربية.

وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة واسعة لممثلين أوروبيين بارزين، مثل ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثله لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نواب ولجان من البرلمان الأوروبي، وعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة حول قضايا الخصوصية والأقليات والديمقراطية.

كما تناقش الجلسات قضايا متعددة تتعلق بالأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان، والشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبرى شركات التكنولوجيا، وتحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الإعلامية في ظل وجود هذه الوسائل.

ويتيح المؤتمر فرصة للحوار بين شركات إدارة التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية والنقابات الإعلامية والمنظمات الدولية للتوصل إلى الاستخدام الأمثل لشبكة التواصل الاجتماعي، وتوفير الضمانات والحماية النوعية للنشطاء.