بريطانيا تستهدف نظام هجرة جديدا مطلع 2021

قال السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت إن بلاده تهدف لاستحداث نظام جديد للهجرة اعتبارا من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وجاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير البريطاني، أمس الخميس عبر حسابه على تويتر، ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية بشأن مستقبل العلاقات التركية البريطانية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات.

وبالنسبة للمواطنين الأتراك، أوضح أن بإمكان رجال الأعمال والعمال الأتراك الراغبين بتمديد إقاماتهم، الذهاب إلى بريطانيا وتمديدها قبل نهاية 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعرب عن اعتقاده بعدم تغيير نظام التأشيرات الحالي للزائرين الأتراك نتيجة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بريطانيا عندما كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي، كانت تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركا أن ذلك سيتغير مع يناير/كانون الثاني 2021، وأوضح أن بريطانيا لم تكن يوما جزءا من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، خرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من عضويتها فيه، وجاء ذلك بعد 3.5 أعوام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد باستفتاء أجري عام 2016.

ومع الخروج رسميا، بدأ مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، تبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.