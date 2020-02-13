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اعتقالات جديدة لفلسطينيين بالسعودية على خلفية دعم المقاومة

محمد صالح الخضري (وسط) منسق العلاقة بين حركة حماس والسعودية كان قد اعتقل في الحملة الأولى (مواقع التواصل الاجتماعي)
محمد صالح الخضري (وسط) منسق العلاقة بين حركة حماس والسعودية كان قد اعتقل في الحملة الأولى (مواقع التواصل الاجتماعي)
شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات هي الثانية من نوعها بحق مقيمين فلسطينيين داعمين أو مقربين من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وقال حساب معتقلي الرأي (المعني بمعتقلي الرأي بالسعودية) على حسابه في تويتر إن السلطات السعودية "شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طالت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة"، مضيفا أن عددا من اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من اعتقلوا في الحملة الأولى التي جرت في أبريل/نيسان الماضي للسبب ذاته.

ومن بين معتقلي الحملة الأولى القيادي في حماس محمد الخضري (81 عاما)، الذي يعد منسق العلاقات بين السعودية وحماس، ونجله الأكبر هاني، ومن المتوقع أن يعرضوا على المحكمة الجزائية في 8 مارس/آذار القادم. وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أن "دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال".

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن الحساب الحقوقي أن النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة)، وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة.

المصدر : وكالة الأناضول,مواقع التواصل الاجتماعي
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