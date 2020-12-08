أمنستي تطالب بالتحقيق في قتل الشرطة الإندونيسية 6 من مرافقي زعيم إسلامي معارض

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty International) بتحقيق مستقل في حادثة مقتل 6 من أعضاء الجبهة الدفاعية الإسلامية على يد الشرطة الإندونيسية، في واقعة يثور الجدل بشأن أسبابها وملابساتها.

واتهمت المنظمة عناصر الشرطة بمخالفة المعايير الدولية لاستخدام القوة والسلاح، ودعت إلى كشف ملابسات الحادثة، وما إذا كان عناصر الشرطة قتلوا 6 من مرافقي الزعيم المعارض الحبيب رزق شهاب.

كما جاءت المطالبة بتحقيق مستقل أيضا من جانب نيتا إس باني رئيس مجلس مراقبة الشرطة الإندونيسية.

وكانت الشرطة الإندونيسية قد أعلنت أن إطلاق النار كان دفاعا عن النفس عندما تعرضت لهجوم من أعضاء الجبهة الدفاعية الإسلامية، الذين كانوا في موكب على طريق سريع على بُعد نحو 50 كيلومترا (شرق) العاصمة جاكرتا باتجاه إقليم جاوة الغربية مع عدد من السيارات المرافقة للحبيب رزق شهاب وعائلته، بعد منتصف ليلة الاثنين.

وأعلنت الشرطة على لسان رئيسها، الجنرال إدهام عزيز، عن رفع حالة التأهب والاستعداد إثر وقوع الحادثة وحادثة أخرى متعلقة بشخصية أخرى هي سلامات معارف من حراك الثاني من ديسمبر/كانون الأول المعارض.

ووجّه رئيس الشرطة، أفرادها بارتداء الخوذات والملابس الواقية من الرصاص، ورفع حالة التأهب وإجراءات التفتيش في مراكز الشرطة ومستشفاها ومساكنها، ووضع جناح "الشرطة المقاتلة" في حالة تأهب بمناطق مؤيدي الجبهة الدفاعية.

وتساءل نيتا إس باني عن الفارق الكبير بين رواية الشرطة ورواية الجبهة الدفاعية الإسلامية، وعما إذا كان مع أعضاء الجبهة سلاح، مطالبا بتشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الحادثة غير المسبوقة في التعامل مع شخصية سياسية دينية شهيرة، وعما إذا كانت الشرطة قد استخدمت المعايير في ملاحقة موكب الحبيب رزق شهاب، أم كانت تستخدم سيارات مدنية، كما تساءل عن أي أدلة على قول الشرطة إنها تعرضت للهجوم ابتداء، وعن مكان مقتل عناصر الجبهة الدفاعية الستة، حيث تقول الجبهة إن عناصرها اختطفوا مع سيارتهم على الطريق السريع.

وشدد على أنه كان على الشرطة أن تشل حركة المستهدفين ولا تقتلهم، كما تساءل عن أسلوب ملاحقة الموكب على طريق سريع يربط بين الأقاليم، مما أدى إلى الحادثة.

الشرطة الإندونيسية أعلنت أن إطلاق النار كان دفاعا عن النفس عندما تعرضت لهجوم (رويترز)

أسئلة حول الحادثة

وطرح أعضاء في البرلمان على مولدوكو، كبير موظفي القصر الرئاسي، في جلسة اليوم أسئلة حول الحادثة، وطالبه أحدهم أن يبلغ الرئيس، جوكو ويدودو، بالحاجة لتشكيل فريق لتقصي الحقائق.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإندونيسية عبر حسابها على تويتر، مساء الاثنين، أنها شكلت فريقا لتقصي الحقائق والاستماع للشهود لمعرفة ما حصل في حادثة ملاحقة موكب الحبيب رزق شهاب، ومقتل 6 مرافقين كانوا معه، وهو ما لاقى تأييدا من أطراف عديدة مثل الجمعية المحمدية ونائب رئيس البرلمان الإندونيسي، عزيز شمس الدين، وأحزاب عدة منها العدالة والرفاه والديمقراطي والأمانة الوطني.

وكتب عضو البرلمان الإندونيسي عن الحزب الديمقراطي المعارض بيني هيرمان في تغريدة له على تويتر أن "إطلاق النار على 6 من مرافقي رزق شهاب، هو مذبحة"، مطالبا الدولة بأن تقدم تفسيرا واضحا وصادقا وشفافا ومنطقيا حول حقيقة ما حصل، "حتى لا يبلغ الأمر بالناس إلى الوصول إلى تقديرات مختلفة".

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الدفاعية الإسلامية، عزيز يانوار، إنهم تلقوا معلومات بأن جثث المرافقين الستة موجودة في مستشفى الشرطة (شرقي جاكرتا)، وأنهم ينتظرون وصول أسرهم قبل تسلم الجثث لدفنها في محافظة بوغور (جنوب العاصمة جاكرتا)، لكن محامي أسر القتلى الستة منع ومن معه من رؤية الجثث حتى صباح الثلاثاء، ولم يسمح لهم بتسلمها حتى الآن كما قال عزيز يانوار، بينما قال متحدث باسم الشرطة إن تأخر تسليم الجثث جاء بسبب عدم انتهاء الفحص الجنائي.

رواية الجبهة

في المقابل، قال مونرمان بن حميد، المحامي والأمين العام للجبهة الدفاعية الإسلامية المعارضة، إن الحادثة وقعت على طريق سريع خارج جاكرتا، وتأتي بعد مراقبة مستمرة لمقرات الجبهة من قبل عشرات العناصر الأمنية، التابعين لإحدى الجهات الرسمية التي لم يسمها.

وأوضح أن هذه العناصر الأمنية ظلت تراقب تحركات موكب زعيم الجبهة الحبيب رزق شهاب منذ يوم الجمعة الماضية بين 3 مقرات مختلفة في جاكرتا وخارجها، نافيا أن يكون لدى عناصر الجبهة أي سلاح تهاجم به العناصر الأمنية، كما هي رواية الشرطة.

وتابع مونرمان أنه تم اعتراض موكب الحبيب رزق شهاب مع أفراد عائلته بمن فيهم أولاده وأحفاده، من سيارات فيها عناصر لا يرتدون ملابس أمن رسمية، مما وتر الموقف ليلة الاثنين، ودفع المرافقين في إحدى سيارات الحرس إلى إبعاد السيارات، التي تلاحقهم، عن سيارة الحبيب رزق شهاب.

وأضاف أن الجبهة اعتبرت ابتداء أن إحدى سيارات الموكب مفقودة، عندما اختفى أثرها من موقع الحادثة في محافظة كاراوانغ (شرق العاصمة) ليلا وحتى فجر الاثنين، وبحثت الجبهة عن ركابها في المستشفيات ومراكز الشرطة، ولم تجد لهم أثرا.

وقدم مونرمان للصحفيين تسجيلا قال إنه آخر ما وصله من العناصر الستة في الجبهة، قبل انقطاع التواصل معهم، والذين خطفوا ثم قتلوا في مكان آخر، حسب قوله، نافيا أن يكون هناك تبادل لإطلاق النار أو أي هجوم من عناصر الجبهة على الشرطة.

وأكد أن سلمية نشاط الجبهة هو ما عرفت به كجماعة ضغط اجتماعية وسياسية منذ تأسيسها قبل 22 عاما، مؤكدا أن أعضاء الجبهة ممنوعون من امتلاك أي سلاح ناري أو أبيض، كما هو مدون في بطاقة العضوية لشبيبة الجبهة.

ولفت مونرمان إلى أن الجبهة ستلجأ إلى السبل القانونية لمتابعة هذا الملف، معتبرا ما حدث "قتلا خارج إطار القانون" بحق مدنيين.