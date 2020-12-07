البث الحي
حريات|بلجيكا

الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية جديدة لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان

من اجتماع سابق في برلين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
من اجتماع سابق في برلين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)
7/12/2020

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- اعتماد آلية عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماعهم في بروكسل.

وستتيح اللائحة التي تم التفاوض عليها في ظل الرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، سيفرض حظر دخول على المتورطين في هذه الانتهاكات.

وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة عقوبات خاصة كالتي أنشأها الاتحاد الأوروبي في سبيل مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد جعل هذا -حتى الآن- من الصعب أو المستحيل على الاتحاد الأوروبي الرد على انتهاكات حقوقية، من قبيل القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق سياسي على اللائحة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأتي اللائحة على غرار ما يسمى "قانون ماغنيتسكي العالمي" للولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي أقرّ هذا القانون عام 2016 لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي عام 2009، بعد أن تعرّض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.

ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها اجتماع وزراء الخارجية: التوترات المستمرة مع تركيا، والوضع في فنزويلا وجورجيا بعد الانتخابات هناك.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

منظمات حقوقية تؤكد تزايد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية تزايد عدد حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر للعام الحالي عن العام 2019، مشيرة إلى أن أبرز هذه الانتهاكات تأتي من خلال الاختفاء القسري أو الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة. تقرير: حسين دلي قراءة: حسام الشوباصي تاريخ البث: 2020/2/10

المزيد من حريات

كيف يسهّل كورونا القمع في العالم العربي؟

الجيش التونسي يسير دوريات في الشوارع لفرض الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا (رويترز)

إهانات وإهمال طبي.. منظمة حقوقية قلقة على حياة سلمان العودة

سلمان العودة عالم وداعية شهير يحظى بمكانة كبيرة في السعودية والعالم الإسلامي (الجزيرة)

حقوقيون ينددون بمدّ البساط الأحمر للسيسي في فرنسا

السيسي (يسار) في زيارة سابقة لفرنسا (الأناضول)

قتل أو إعاقة.. أطفال فلسطين هدف مرصود لجنود الاحتلال

الأكثر قراءة

يحدد الحياة أو الموت.. ما أخطر يوم يعيشه مريض كورونا؟

هكذا ردّ صدام حسين على عمرو موسى عندما حذره من ضربة أميركية قاصمة

موسى (يسار) قال إن صدام فوّضه للتحدث باسم العراق مع الأمم المتحدة وأميركا (رويترز)

يصعّدون ضد تركيا.. أردوغان للأوروبيين: عليكم التخلص من العمى الإستراتيجي

أردوغان أكد أن تركيا لا تسعى للتصعيد وطالب بعقد مؤتمر لحل الخلافات (الأناضول)

مدججة بالسلاح.. أقوى عصابات المخدرات بالمكسيك تعلن الحرب على "إل تشابو" الشهيرة

لقطة من فيديو نشرته عصابة جاليسكو قبل أشهر لمسلحين تابعين لها (مواقع التواصل)