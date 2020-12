مصر تودع عاما حقوقيا حزينا فهل تشهد انفراجة في 2021؟

يودع المصريون عاما حزينا في الملف الحقوقي، خصوصا بعد تنفيذ رقم قياسي من الإعدامات في قضايا سياسية، ناهيك عن الملاحقات الأمنية والانتهاكات الحقوقية التي طالت مختلف التوجهات والتيارات، فهل تشهد البلاد انفراجة حقوقية في العام الجديد 2021؟.

ووفقا لتقارير حقوقية متعددة، فإن مصر تعيش منذ ما يزيد عن 7 سنوات، أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، حيث يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، عن تقرير حقوقي سويسري أن عدد من ماتوا بمراكز الاحتجاز المصري ارتفع خلال 2020 إلى 100 شخص؛ ليرتفع عدد الوفيات بالسجون إلى أكثر من ألف منذ الانقلاب العسكري صيف 2013؛ لأسباب بينها التعذيب والإهمال الطبي.

ومع تولي المرشح الديمقراطي جو بايدن منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، الشهر المقبل، يعول مصريون على إدارته في تحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في بلادهم، بعد احتضان سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب لسياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استمتع لـ4 سنوات بكونه "دكتاتور ترامب المفضل".

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020