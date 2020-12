تضييق على الحريات.. انتقادات لمنع السودان دخول باحث فرنسي ومغردون يوجهون الاتهام للدعم السريع

استنكر نشطاء سودانيون منع السلطات الأمنية في مطار الخرطوم الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن الأفريقي جان بابتيست غالوبين من دخول بلادهم.

وكان الباحث الفرنسي غرد عبر حسابه على تويتر مؤكدا منعه من دخول السودان بعد وصوله صباح أمس الأحد إلى مطار الخرطوم، وذلك على خلفية إدراج اسمه في قائمة أمنية.

I was detained on arrival at the airport in Khartoum in the early hours of Sunday morning. Security and police agents told me I was banned from entering Sudan because my name was on "security list". They put me on the first flight out of Khartoum. I am now safely back home.

واعتبر معلقون أن الحادثة دليل على "السلطة المطلقة التي تتمتع بها قوات حميدتي"، خاصة أن الباحث له عدّة مقالات وتحقيقات عن الإمبراطورية الاقتصادية لقوات الدعم السريع.

وقال الناشط محمد المصطفى إن الأمن السوداني يُضيق على الصحفيين الاستقصائيين ويمنعهم من دخول البلاد، مشيرا إلى أن المساحة الضيقة من الحريات السياسية ما زالت قابلة للتضييق دون ضمانات مؤسسية.

وطالب نشطاء بإجراء مراجعات وتحديث لقوائم الممنوعين من دخول البلاد بما يتماشى مع التحول الديمقراطي في السودان.

It is the state of the military and silencing of mouths despite its beautification.

The military has money and investments, and the citizen has free death#الاجهزة_الامنية_تقتل_المواطنين https://t.co/nlPNqNCnL3

