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تضييق على الحريات.. انتقادات لمنع السودان دخول باحث فرنسي ومغردون يوجهون الاتهام للدعم السريع

منع الباحث الفرنسي جان بابتيست من دخول السودان جاء بعد نشره تقريرا بعنوان "الشراكة السيئة" (الجزيرة)
منع الباحث الفرنسي جان بابتيست من دخول السودان جاء بعد نشره تقريرا بعنوان "الشراكة السيئة" (الجزيرة)
28/12/2020

استنكر نشطاء سودانيون منع السلطات الأمنية في مطار الخرطوم الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن الأفريقي جان بابتيست غالوبين من دخول بلادهم.

وكان الباحث الفرنسي غرد عبر حسابه على تويتر مؤكدا منعه من دخول السودان بعد وصوله صباح أمس الأحد إلى مطار الخرطوم، وذلك على خلفية إدراج اسمه في قائمة أمنية.

واعتبر معلقون أن الحادثة دليل على "السلطة المطلقة التي تتمتع بها قوات حميدتي"، خاصة أن الباحث له عدّة مقالات وتحقيقات عن الإمبراطورية الاقتصادية لقوات الدعم السريع.

وقال الناشط محمد المصطفى إن الأمن السوداني يُضيق على الصحفيين الاستقصائيين ويمنعهم من دخول البلاد، مشيرا إلى أن المساحة الضيقة من الحريات السياسية ما زالت قابلة للتضييق دون ضمانات مؤسسية.

وطالب نشطاء بإجراء مراجعات وتحديث لقوائم الممنوعين من دخول البلاد بما يتماشى مع التحول الديمقراطي في السودان.

ويأتي منع الباحث الفرنسي جان بابتيست من دخول السودان بعد نشره تقريرا بعنوان "الشراكة السيئة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يتهم فيه العسكر بالسيطرة على المشهد السياسي وأموال الدولة.

المصدر : خدمة سند

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