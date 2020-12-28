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الحكم بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول

لجين الهذلول محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة (الجزيرة)
لجين الهذلول محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة (الجزيرة)
28/12/2020

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الناشطة لجين الهذلول بِتُهَم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، واستخدام الشبكة العنكبوتية بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات.

وقالت المحكمة إن ذلك يأتي بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وتَضَمّن الحكم وقف التنفيذ لمدة عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

كما قضت أنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيا.

المصدر : الجزيرة

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