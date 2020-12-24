"الأسير الفلسطيني" يناشد منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

طالب نادي الأسير الفلسطيني مجددا منظمة الصحة العالمية بضرورة الضغط على الاحتلال جديا من أجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحيث تشرف وتراقب على عملية إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للأسرى في سجون الاحتلال.

وجاءت المطالبة بعد معلومات مؤكدة بقيام إدارة السجون بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.

وأكد النادي أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتكار الرواية الخاصة بالوباء، ولا سيما نتائج العينات الخاصة بالأسرى، وتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى عبر جملة من السياسات.

وكانت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى قد وجهت منذ بداية انتشار الوباء جملة من المطالب للمؤسسات الحقوقية الدولية، وذلك بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن منهم مع استمرار انتشار الوباء وتصاعد نسبة الإصابات بين صفوف الأسرى خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.