البث الحي
حريات

هل حاول محمد بن زايد "رشوة" هيومن رايتس ووتش؟

ويتسون تساءلت في تغريداتها عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه" (رويترز)
ويتسون تساءلت في تغريداتها عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه" (رويترز)
23/12/2020

أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها أمس الثلاثاء، سارة ويتسون مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أمس الاثنين وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.

وكشف تحقيق الوكالة الأميركية عن "تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات".

وقالت ويتسون إن "الرشوة جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".

وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

 

وتابعت "استخدمنا المليوني دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبو ظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.

وتساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".

ووفق تحقيق لبلومبيرغ، قدم روبسون المليوني دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء، من ضمنهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.

كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".

في حين لم يصدر تعليق فوري من جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زاده.. أنباء عن تهديد إيراني مباشر لمحمد بن زايد وإسرائيل تحذر رعاياها

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني تفاصيل جديدة في عملية اغتيال فخري زاده، الذي شُيع في طهران، في حين كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن طهران هدّدت بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة للإمارات.

المزيد من حريات

إقليم تيغراي.. مأساة أطفال يعبرون الحدود الإثيوبية إلى السودان دون عائلاتهم

يقول العديد من الأطفال إنهم سافروا لساعات وأيام بلا أي مساعدات (الفرنسية)

حالة الحريات في الأردن.. ارتفاع بشكاوى التعذيب والتوقيف وتراجع الاتجار بالبشر

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان سجل عام 2019 تنفيذ أكثر من 3300 تجمعا سلميا واحتجاجيا (الجزيرة)

المستوطنون يتربصون بـ "الشيخ جراح".. خوف فلسطيني من التهجير الثاني

الصباغ يحتفظ بصور والده وأعمامه بمنزلهم في يافا ويقول إن إسرائيليين يقيمون فيه الآن (الأناضول)

يعاني السكري وضعف النظر.. اعتقال الصحفي المصري عامر عبدالمنعم

الكاتب والصحفي المصري عامر عبدالمنعم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)