هل حاول محمد بن زايد "رشوة" هيومن رايتس ووتش؟

أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بمليوني دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها أمس الثلاثاء، سارة ويتسون مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أمس الاثنين وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.

وكشف تحقيق الوكالة الأميركية عن "تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات".

وقالت ويتسون إن "الرشوة جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".

وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

No surprise #UAE ⁦@MohamedBinZayed⁩ sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r

