منظمة حقوقية تطلق حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية.

وقالت المنظمة إن الحملة تهدف إلى "تسليط الضوء على معاناة المعتقلات والسعي إلى تشكيل رأي عام ضاغط على النظام الإماراتي من أجل إطلاق سراحهن".

وأكدت أن المعتقلات يعانين "من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطرا داهما على أرواحهن".

ودعت المنظمة كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان إلى المشاركة في الحملة، والتدوين ونشر مختلف المساهمات عبر كافة المنصات بهدف نقل معاناة المعتقلات.

وطلبت من المشاركين إدراج مساهماتهم تحت وسمي "لن ننسى" و"معتقلات الإمارات".

وأرفقت المنظمة إطلاق الحملة بعدد من التقارير التي تبرز معاناة معتقلات في الإمارات مثل علياء عبد النور التي توفيت في المعتقل، وإجلال عبد المنعم ومريم البلوشي.