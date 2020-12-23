في الذكرى الرابعة لاعتقاله.. الجزيرة تجدد المطالبة بالإفراج عن الزميل محمود حسين

نشرت شبكة الجزيرة الإعلامية بيانا صحفيا في ذكرى مرور 4 سنوات على اعتقال الصحفي بالقناة الزميل محمود حسين، في السجون المصرية من دون تهمة أو محاكمة، في خرق لكل القوانين الدولية والمصرية المتعلقة بالحجز الاحتياطي.

وكان الزميل حسين قد اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد سفره إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكن حينها في مهمة عمل.

وواصلت النيابة تجديد حبسه دوريا دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري. إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة "يكمل الزميل محمود حسين اليوم 4 سنوات رهن الاعتقال التعسفي، رغم المطالب الدولية والاستنكار المستمر لاعتقاله الظالم، وإذ ندين استمرار اعتقاله وتمديد حبسه، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه".

وأضاف الدكتور سواق "في الجزيرة نتضامن مع جميع زملائنا المعتقلين ظلما في أنحاء العالم. ونجدد التنديد بأي تخويف أو اضطهاد أو سجن يتعرض له أي صحفي بسبب قيامه بواجبه المهني، لأننا نؤمن بأن حرية الصحافة حق أساسي وقيمة محورية من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يُذكر أن حسين حل هذا الشهر بالمرتبة الثانية في قائمة تحالف "ون فري بريس" (One Free Press) التي تصنف شهريا الحالات العشر الأكثر إلحاحا من بين الانتهاكات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في أنحاء العالم، ويضم التحالف أكثر من 30 مؤسسة إعلامية دولية من بينها "واشنطن بوست، تايم، هاف بوست، سي إن إن" وغيرها.

إضافة إلى ذلك، منحت الرابطة الأميركية للصحفيين السود (NABJ) حسين جائزة بيرسي كوبوزا السنوية التي تمنح للصحفيين الأجانب الذين تعرضوا لمخاطر أو انتهاكات أثناء تأدية عملهم.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) فإن السلطات المصرية زادت من وتيرة الاعتقالات التي تطال الصحفيين، وواصلت تمديد احتجازهم الاحتياطي بدون سند قانوني لأجل غير محدد. وارتفع عدد الصحفيين المسجونين في هذا البلد عام 2020 إلى 27 صحفيا.

وكررت شبكة الجزيرة مناشدتها، لكل الإعلاميين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية، بضرورة الوقوف مع حسين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة.