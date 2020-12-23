البث الحي
حريات|العالم

في الذكرى الرابعة لاعتقاله.. الجزيرة تجدد المطالبة بالإفراج عن الزميل محمود حسين

وقفة تضامنية بالجزيرة في ذكرى ألف يوم على اعتقال حسين (الجزيرة)
وقفة تضامنية بالجزيرة في ذكرى ألف يوم على اعتقال حسين (الجزيرة)
23/12/2020

نشرت شبكة الجزيرة الإعلامية بيانا صحفيا في ذكرى مرور 4 سنوات على اعتقال الصحفي بالقناة الزميل محمود حسين، في السجون المصرية من دون تهمة أو محاكمة، في خرق لكل القوانين الدولية والمصرية المتعلقة بالحجز الاحتياطي.

وكان الزميل حسين قد اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد سفره إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكن حينها في مهمة عمل.

وواصلت النيابة تجديد حبسه دوريا دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري. إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة "يكمل الزميل محمود حسين اليوم 4 سنوات رهن الاعتقال التعسفي، رغم المطالب الدولية والاستنكار المستمر لاعتقاله الظالم، وإذ ندين استمرار اعتقاله وتمديد حبسه، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه".

وأضاف الدكتور سواق "في الجزيرة نتضامن مع جميع زملائنا المعتقلين ظلما في أنحاء العالم. ونجدد التنديد بأي تخويف أو اضطهاد أو سجن يتعرض له أي صحفي بسبب قيامه بواجبه المهني، لأننا نؤمن بأن حرية الصحافة حق أساسي وقيمة محورية من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يُذكر أن حسين حل هذا الشهر بالمرتبة الثانية في قائمة تحالف "ون فري بريس" (One Free Press) التي تصنف شهريا الحالات العشر الأكثر إلحاحا من بين الانتهاكات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في أنحاء العالم، ويضم التحالف أكثر من 30 مؤسسة إعلامية دولية من بينها "واشنطن بوست، تايم، هاف بوست، سي إن إن" وغيرها.

إضافة إلى ذلك، منحت الرابطة الأميركية للصحفيين السود (NABJ) حسين جائزة بيرسي كوبوزا السنوية التي تمنح للصحفيين الأجانب الذين تعرضوا لمخاطر أو انتهاكات أثناء تأدية عملهم.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ) فإن السلطات المصرية زادت من وتيرة الاعتقالات التي تطال الصحفيين، وواصلت تمديد احتجازهم الاحتياطي بدون سند قانوني لأجل غير محدد. وارتفع عدد الصحفيين المسجونين في هذا البلد عام 2020 إلى 27 صحفيا.

وكررت شبكة الجزيرة مناشدتها، لكل الإعلاميين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية، بضرورة الوقوف مع حسين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تجاوز اعتقاله 1400 يوم.. العفو الدولية تستنكر استمرار "الاعتقال التعسفي" لصحفي الجزيرة محمود حسين

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تعتقل المنتج في قناة الجزيرة محمود حسين بشكل تعسفي منذ أكثر من 1400 يوم على ذمة التحقيق في تهم ملفقة تتعلق بـ”الإرهاب”، وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحفي.

المزيد من حريات

"الأسير الفلسطيني" يناشد منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتكار الرواية الخاصة بالوباء ولا سيما نتائج العينات الخاصة بالأسرى (الجزيرة)

منظمة حقوقية تطلق حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية

سجن الرزين في إمارة أبو ظبي (ناشطون)

الأولى من نوعها عالميا.. محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بجرائم قتل وتعذيب

الطبيب السوري اللاجئ في ألمانيا اعتقل في ولاية هيسن الصيف الماضي، وتشتبه النيابة العمومية الألمانية بارتكابه جريمة قتل و18 حالة تعذيب (شترستوك)

هل حاول محمد بن زايد "رشوة" هيومن رايتس ووتش؟

ويتسون تساءلت في تغريداتها عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه" (رويترز)
الأكثر قراءة

"السر الأكبر".. لِمَ ظهر كورونا في بعض البلاد قبل إعلانه في الصين أصلا؟

إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفارة واشنطن ببغداد وتحذر إدارة ترامب من عواقب أي عمل غير حكيم

الجيش السوداني يتعرض لقصف إثيوبي وآبي أحمد يتهم جهات "مجهولة" بتشويه العلاقة بين البلدين

دورية تابعة للجيش السوداني (رويترز)

الغدة الدرقية دينامو الجسم.. ما علامات وجود مشكلة فيها؟