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حريات|مصر

مصر.. السلطات تنفي وجود عقاب جماعي بحق نزلاء سجن العقرب

معتقل العقرب شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين (الجزيرة)
معتقل العقرب شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين (الجزيرة)
20/12/2020

نفت السلطات المصرية ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) الدولية عن وجود عقاب جماعي بحق نزلاء سجن العقرب جنوبي العاصمة القاهرة، مؤكدة أنها مجرد ادعاءات.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) في وقت متأخر أمس السبت، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "جماعة الإخوان وبعض المنظمات الموالية لها بثت ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون" وأضاف المصدر أن "ما يجرى تداوله في هذا الشأن، عار تماما من الصحة، ونشر للأكاذيب لتأليب الرأي العام".

و"العقرب" سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الإخوان، غير أنها تؤكد مرارا في بياناتها وجود انتهاكات بهذا السجن شديد الحراسة.

والخميس، قالت "ووتش" إن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على النزلاء في سجن العقرب بالقاهرة.

ووثقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرها نيويورك، في تقرير، وجود "حرمان للسجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة منذ 2019".

وأوضحت أن النزلاء في سجن العقرب، البالغ عددهم بين 700 و800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي.

وعادة ما تواجه القاهرة الانتقادات الحقوقية الدولية بالقول إنها تراعي الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

المصدر : وكالة الأناضول

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