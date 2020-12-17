هيومن رايتس: مصر تفرض عقابا جماعيا على نزلاء سجن العقرب

قالت هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على النزلاء في سجن العقرب سيئ السمعة، بالعاصمة القاهرة.

ووثقت هذه المنظمة الحقوقية، غير الحكومية ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على معتقل العقرب وهو الاسم الذي يطلق على سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجمع سجون طرة ويقبع فيه معظم كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم من معارضي السلطة الحالية.

وأفاد التقرير بحرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019. وأضاف أن النزلاء في سجن العقرب، البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأوضحت ووتش في تقريرها أنه بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء.

منشأة تعذيب

بدوره، نقل التقرير عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله: يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة 3 سنوات، مضيفا أن الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء مما يجعله منشأة تعذيب.

ودعا ستورك السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ولم تعقب القاهرة على ما أوردته المنظمة الدولية حتى ظهر اليوم، غير أنها عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية بشأن المعتقلين بل وتؤكد مراعاة الحقوق والرعاية الصحية لهم والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية بهذا الشأن.