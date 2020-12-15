بسبب كورونا والاضطرابات و"تغطية" ترامب.. رقم قياسي للصحفيين القابعين بالسجون

أفادت معطيات جديدة للجنة حماية الصحفيين بأن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020، مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية.

وجاء في تقرير صدر اليوم للجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهذا أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات. وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.

وكشف التقرير عن أن ثلثي الصحفيين السجناء وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة، مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة، في حين لم يُكشف عن أي اتهامات في نحو 20% من الحالات.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات والتوترات السياسية كانتا السبب في كثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا ومصر والسعودية.

وتابع أنه مع تفشي جائحة كوفيد-19 حاول الزعماء المستبدون السيطرة على التغطية الإعلامية لها، وذلك من خلال القبض على الصحفيين، وأشار التقرير إلى وفاة صحفييْن على الأقل بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.

وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون في بيان "من الصادم والمروع أن نرى عددا قياسيا من الصحفيين السجناء وسط جائحة عالمية".

وألقى التقرير اللائمة على عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل الإعلام، والتي قال التقرير إنها وفرت "غطاء للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم".

وأوضح التقرير أن 34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، مقارنة مع 31 صحفيا العام الماضي.

وقال "يعد الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم تركة لرئاسة الرئيس ترامب في مجال حرية الصحافة".

وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن 110 صحفيين اعتُقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال عام 2020، وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم الاحتجاجات على عنف الشرطة.

وأمس، أظهر مسح أجرته منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 387 رجلا وسيدة يقبعون في السجون حول العالم بسبب عملهم في مجال الصحافة.

وجاء في تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة أن أكثر من نصف هؤلاء المعتقلين موزعون على 5 دول فقط، وهي الصين والسعودية ومصر وفيتنام وسوريا.

وتختلف أرقام المؤسسات المعنية بحرية الصحافة فيما يتعلق بأعداد الصحفيين المعتقلين، نظرا لاختلافهم عادة في تحديد مفهوم الصحفي، واعتبار الصحفيين المواطنين.