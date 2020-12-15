البث الحي
حريات|صين

الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق بشأن اضطهاد الإيغور المسلمين

بنسودا: يستحيل علينا فتح تحقيق بشأن انتهاك حقوق الإيغور ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما (الأوروبية)
بنسودا: يستحيل علينا فتح تحقيق بشأن انتهاك حقوق الإيغور ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما (الأوروبية)
15/12/2020

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني، معلّلة قرارها بأن بكين ليست عضوا في هذه الهيئة القضائية الدولية.

وردا على طلب فتح تحقيق تقدّم به إيغوريون يقيمون في المنفى، قالت بنسودا إنه فيما يخص الانتهاكات التي قال المدعون إنها حصلت على الأراضي الصينية، فإنه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا بشأنها ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في 2002.

وأوضحت المدعية العامة في تقريرها أن "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى فيما يتعلق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدعون الإيغور في دعواهم.

أما بشأن ما ذكرته الدعوى من عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ أفراد من الإيغور، فاعتبرت بنسودا أنه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلة كافية" لفتح تحقيق بهذا الشأن.

ويقول أصحاب الدعوى الإيغور إن طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان في معاهدة روما، وإن عمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأنها.

والإيغور هم مسلمون ناطقون بالتركية ويشكّلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمالي غربي الصين والذي يتمتع بحكم ذاتي وله حدود مع كل من أفغانستان وباكستان.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الإيغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.

لكنّ بكين تقول إن هذا الرقم مبالغ به كثيرا، وإن هذه المواقع ليست معتقلات، بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن "التطرف الديني".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

الصين تنفي تدمير مساجد الإيغور في شينجيانغ

نفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم معهد بحثي أسترالي بأنها دمرت آلاف المساجد في منطقة شينجيانغ، وقالت إنه يوجد هناك أكثر من 24 ألف مسجد “وهو عدد أكبر من عدد المساجد الموجودة في كثير من الدول الإسلامية”.

المزيد من حريات

تحذير حقوقي من تدهور صحة الناشط أحمد منصور في السجون الإماراتية

السلطات الإماراتية تحتجز أحمد منصور في زنزانة انفرادية في سجن الصدر ومنعته باستمرار من أي تواصل مع بقية السجناء (الجزيرة)

إحالة أعضاء من المجلس للتقاعد المبكر.. هل تنتقم الحكومة الأردنية من نقابة المعلمين؟

مجلس الوزراء قرر إحالة 62 معلما وإداريا في وزارة التربية للتقاعد، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل (الجزيرة)

واشنطن بوست: لحسن الحظ فشل ترامب في ترحيل "الحالمين"

قرار ترامب ضد برنامج داكا للاجئين أثار احتجاجات واسعة في المجتمع الأميركي خصوصا في أوساط الجامعات (رويترز)

بسبب كورونا والاضطرابات و"تغطية" ترامب.. رقم قياسي للصحفيين القابعين بالسجون

الصحفيون يواجهون الاعتقال لأسباب "الإرهاب" والانتماء لجماعات محظورة وأحيانا من دون ذكر أسباب (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الخارجية في عهد صدام يكذب غضب عمرو موسى في وجه الرئيس الراحل ومحرر الكتاب يرد بتسجيل صوتي

صبري (يسار) نفى صحة ما ورد في مذكرات عمرو موسى (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة (غيتي)

ما تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد التركي؟

يرى خبراء أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد التركي (الجزيرة)

بعد العقوبات الأميركية.. أردوغان: سنسرّع خطواتنا في الصناعات الدفاعية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلل من تأثير العقوبات الأميركية على بلاده (الجزيرة)