3 دول عربية ضمن الأسوأ.. 387 صحفيا يقبعون في السجون

أظهر مسح أجرته منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 387 رجلا وسيدة يقبعون في السجون حول العالم بسبب عملهم في مجال الصحافة.

وجاء في تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة أن أكثر من نصف هؤلاء المعتقلين موزعون على 5 دول فقط، وهي الصين والسعودية ومصر وفيتنام وسوريا.

وحسب البيانات، فإن 54 صحفيا حاليا يعتبرون مخطوفين، وتعرض 4 لإصابات في عام 2020.

وجاء في تقرير المنظمة أيضا أنه تم اعتقال أكثر من 130 شخصا في جميع أنحاء العالم قسريا منذ ربيع العام الجاري، بسبب تقاريرهم الإخبارية عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأضافت أن "كثيرا منهم اعتقلوا فقط ساعات أو أياما قليلة، واعتقل آخرون لأسابيع، وهناك حاليا 14 شخصا منهم -على الأقل- لا يزالون في السجن".

وتابعت المنظمة أن حكومات في جميع أجزاء العالم حاولت "قمع صدور تقارير إخبارية مستقلة عن أزمة كورونا وعواقبها".

وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقل أكثر من 370 صحفيا لمدد قصيرة، غالبا في بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل هناك.

وقالت المتحدثة باسم مجلس إدارة المنظمة كاتيا جلوجر "العدد الكبير للغاية للصحفيات والصحفيين المعتقلين على مستوى العالم يسلط ضوءا ساطعا للغاية على المخاطر الراهنة بالنسبة لحرية الصحافة… إنه عدد كبير للغاية.

بعض الحكومات تقوم برد فعل على أي احتجاجات أو على أزمة مثل وباء كوفيد-19 بأعمال قمع ضد ناقلي الأخبار السيئة. وراء كل حالة من هذه الحالات يقف مصير شخص مهدد بمحاكمات جنائية واعتقال طويل وإساءة معاملة غالبا؛ لأنه لم يذعن للرقابة والقمع.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في مجال الصحافة والإعلام الذين سجلتهم المنظمة خلال هذا العام وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري يقل عمّا سجلته حتى الموعد ذاته في العام الماضي، بإجمالي شخصين فقط.

يذكر أنه في عام 2019 زاد عدد المعتقلين من الصحفيين بشكل واضح للمرة الثالثة على التوالي، وبلغ 389 شخصا، وكان ذلك رقما قياسيا.

وحسب تقرير المنظمة، بلغ عدد الصحفيات والصحفيين المعتقلين في الصين 117 شخصا، وبلغ عددهم في السعودية 34 شخصا، وفي مصر بلغ 30 شخصا، وفي فيتنام 28 شخصا، وفي سوريا 27 شخصا، ويمثل عدد المعتقلين في هذه الدول وحدها أكثر من 61%، أي أكثر من نصف المعتقلين من الصحفيين حول العالم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن النساء يمثلن 11% من الصحفيات والإعلاميات المعتقلات حاليا على مستوى العالم، ويبلغ عددهن 42 سيدة، لافتة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده العام الماضي بنسبة 35%، وأشارت المنظمة إلى أن عددا كبيرا للغاية من الصحفيات المعتقلات يقبعن في السجون في بيلاروسيا وإيران.