لتاريخ أسلافه في تجارة العبيد.. نائب بريطاني ثري يواجه مطالب بدفع تعويضات

يواجه النائب الثري بمجلس العموم البريطاني ريتشارد دراكس مطالب بدفع تعويضات عن ثروته التي تعود إلى تجارة عائلته بالعبيد.

وقد ورث ريتشارد دراكس، النائب البرلماني عن مقاطعة دورست الجنوبية (South Dorset) من حزب المحافظين البريطاني، مزرعة دراكس هول في بربادوس بالكاريبي بعد وفاة والده في عام 2017.

وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية، قال الكاتبان بول لاشمر وجوناثان سميث إن عضو البرلمان الثري من حزب المحافظين يواجه دعوات لدفع تعويضات عن دور عائلته في تجارة الرقيق في منطقة البحر الكاريبي، بعد أن كشفت صحيفة "ذا أوبزرفر" (The Observer) أنه يمتلك المزرعة حاليا، حيث أنشأ أسلافه أول مزرعة قصب سكر يعمل فيها العبيد في الإمبراطورية البريطانية منذ ما يقرب من 400 عام.

ووفقا لتحقيقات أجرتها صحيفة "ذا أوبزرفر"، فقد ورث ريتشارد دراكس مزرعة "دراكس هول" التي تبلغ مساحتها 250 هكتارا في بربادوس من والده. ورغم وفاة والده عام 2017، فإن دراكس لم يُصرح بعد بامتلاكه لهذه الأراضي أو بما ورثه من ممتلكات في السجل البرلماني لمصالح الأعضاء.

وفي الأسبوع الماضي، وصف أعضاء بارزون في لجنة التعويضات عن دول منطقة الكاريبي مزرعة "دراكس هول" بأنها "ميدان قتل" و"مسرح جريمة"، لقي فيها عشرات الآلاف من العبيد الأفارقة حتفهم في ظروف مروعة بين عامي 1640 و1836.

ولجنة التعويضات عن دول منطقة الكاريبي مفوضية أنشاتها المجموعة الكاريبية "كاريكوم" (Caribbean Community)، المؤلفة من 15 دولة بحوض الكاريبي عام 2013 من أجل "وضع الأساس الأدبي والأخلاقي والقانوني لدفع التعويضات" عن العبودية.

يذكر أن عائلة دراكس كانت تمتلك أيضا مزرعة رقيق في جامايكا وقد باعتها في القرن الثامن عشر.

ونقل الكاتبان عن السير هيلاري بيكلز، وهو مؤرخ بارز في مجال العبودية، قوله إن "دراكس يجب أن يعترف بالثروة التي جنتها عائلته من تجارة الرقيق"، مضيفا "لو كان ريتشارد دراكس أمامي الآن، لقلت له إن شعب بربادوس وجامايكا من حقهم الحصول على تعويض قانوني".

ويؤكد بيكلز، رئيس الجماعة الكاريبية نائب رئيس جامعة الهند الغربية، "عندما أقود سيارتي عبر أرض (دراكس هول) وضواحيها، يختلجني شعور قوي بأنني أمرّ وسط ميدان قتل هائل دون علامات على وجود مقابر. وبالنسبة للمستعبِدين الإنجليز، كانت حياة السود مهمة فقط لكسب الملايين، وقد مارست عائلة دراكس ذلك لفترة أطول من أي عائلة نخبة أخرى".

وتكشف إحدى الوثائق ملكية دراكس للمزرعة، حيث سجّلها في شهر فبراير/شباط في دار شركات بربادوس باسمه الكامل، ريتشارد جروسفينور بلانكيت-إرنل-إيرل-دراكس. مع ذلك، قال ريتشارد يوم الجمعة إن ممتلكات بربادوس لم تنقل بشكل قانوني إليه حتى الآن "لأنها لا تزال خاضعة لإجراءات إثبات صحة الوصية ولم تُسجّل باسمي بعد. وبمجرد اكتمال هذه العملية، سأقوم بالطبع بتسجيلها وفقا للقواعد المنصوص عليها".

أوضح ديفيد كوميسيونج، سفير بربادوس في الجماعة الكاريبية "كاريكوم"، أن "بربادوس شهدت قرونا من النهب واستنزاف الثروات التي كان ينبغي أن تبقى في بربادوس. لقد كان هذا الأمر بمثابة جريمة في حق الإنسانية، ونحن نفرض عليه وعلى أسرته مسؤولية أخلاقية تتمثل في المساهمة بالجهود الرامية لإصلاح الضرر".

على غرار العديد من أسلافه، يشغل دراكس مقعدا برلمانيا عن مقاطعة دورست بمجلس العموم البريطاني، وربما يكون أغنى مالك للأراضي بالمجلس، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية والغابات التي يمتلكها قرابة 5600 هكتار.

ويعيش دراكس البالغ من العمر 62 عاما والذي تلقى تعليمه في هارو -وهو ضابط سابق في الحرس ومراسل لدى هيئة "بي بي سي"- في قصر شاربورو بارك، الذي يشتهر بجداره الحجري البالغ طوله 3 أميال ويقع بجانب أحد الطرق الرئيسية في مقاطعة دورست.

ويمتلك دراكس كذلك نحو 125 عقارا في دورست تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن فيلا للعطلات بقيمة 4.5 ملايين جنيه إسترليني في ساندباكس، يؤجرها بمبلغ يصل إلى 6734 جنيها إسترلينيا في الأسبوع.

وفي بربادوس، لا يزال منزل المزرعة المهيب الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1650 قائما، كما يعتبر أقدم منزل في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ولا يزال قصب السكر يُزرع في هذه الأراضي.

ونادرا ما يعلق دراكس على تاريخ أسلافه في امتلاك العبيد. وعندما ترشح لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2010، سألته صحيفة "ديلي ميرور" (Daily Mirror) عن المسؤولية التاريخية لتجارة العبيد، فرد قائلا: "لا يمكن أن أتحمل مسؤولية ما حدث قبل 300 أو 400 عام".

وأشار دراكس إلى أن فتح هذا الموضوع المتعلق بتاريخ عائلته محاولة لتشويه سمعته في الانتخابات. كما صرّح دراكس يوم الجمعة، "إنني على دراية تامة بتجارة الرقيق في منطقة الهند الغربية، وما فعله أسلافي أمر مؤسف للغاية، ولكن لا يمكن تحميل أحد اليوم مسؤولية ما حدث قبل مئات الأعوام. هذا جزء من تاريخ الأمة، الذي يجب أن نتعلم منه جميعا".

مع ذلك، قال المؤرخ البربادوسي بيكلز لصحيفة "ذا أوبزرفر"، إنه "لا ينبغي لريتشارد دراكس أن يقول إن لا علاقة له بما حدث قبل مئات الأعوام بصفته المالك والوريث. لا بدّ أن يدفعوا تعويضات".