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حريات|سوريا

شاهد: رحلة معتقل سابق مبتور القدمين من سجون النظام إلى إدلب

13/12/2020

عمر يوسف – شمال سوريا

لم تشفع للشاب كفاح محمد قدماه المبتورتان بفعل قصف الطيران الحربي، في تجنيبه التعذيب في سجون النظام السوري، بعد أن اعتقل من داخل مستشفى ميداني بريف دمشق.

تعرض كفاح للتعذيب والضرب داخل معتقلات النظام ورأى رفاقه يموتون من شدة الأذى والاعتداءات، وطبعت في ذاكرته صورهم.

في وقت لاحق، خرج كفاح بصفقة تبادل أسرى بين النظام السوري وفصائل المعارضة السورية، قبل أن ينزح نحو مخيمات الشمال السوري، باحثا عن الأمن والخلاص.

يعاني كفاح من صعوبة في المشي فهو يتنقل على ركبتيه، متجها إلى كشك متواضع قرب مخيمه لبيع المواد الغذائية وأجهزة الهواتف المحمولة المستعملة.

يقول كفاح إنه رغم المعاناة والمحنة التي يمر بها، فإنه يرفض أن يكون عالة على أحد ويصر على العمل وتأمين رزق أمه وأخوته بعد رحيل أبيه.

المصدر : الجزيرة

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