محمود حسين يحل ثانيا ضمن الحالات الصحفية العشر الأكثر إلحاحا

حل اسم الزميل محمود حسين ثانيا ضمن قائمة "تحالف الصحافة الحرة" (one free press Coalition) لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري للحالات الصحفية الأكثر إلحاحا، وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقاله.

وأشار التحالف -الذي يسلط في كل شهر الضوء على أبرز 10 حالات لاستهداف للصحفيين في العالم- إلى أن محمود حسين سيكون في الشهر الجاري قد أمضى 4 سنوات خلف القضبان، "وهي أطول فترة اعتقال قبل المحاكمة لأي صحفي مصري ينتظر جلسة استماع"، وفق التحالف.

وتحالف الصحافة الحرة هو مجموعة من المحررين والناشرين البارزين، الذين يستخدمون انتشارهم العالمي ومنصاتهم الاجتماعية لتسليط الضوء على الصحفيين، الذين يتعرضون للاستهداف في جميع أنحاء العالم.

وذكر التحالف، أن السلطات المصرية زعمت أن محمود حسين ساهم في فيلم وثائقي عن التجنيد الإجباري في مصر، حيث وصف مسؤولون حكوميون مصريون ما جاء في هذا الفيلم؛ بأنه مواد كاذبة تهدف لنشر الفوضى.

وكانت الجزيرة قد أكدت في أكثر من مناسبة أن محمود حسين لم يشارك في إنتاج هذا الفيلم بأي صفة من الصفات، ولم يعمل أبدا في إدارة البرامج، ولا إنتاج الأفلام الوثائقية بالشبكة.

وكان من المقرر إطلاق سراح حسين منتصف 2019؛ لكن تم تمديد اعتقاله بشكل متكرر، في انسجام مع "سياسة الباب الدوار" التي تنتهجها السلطات المصرية لإبقاء معارضيها رهن الاحتجاز.

وتعرض الزميل محمود على مدى نحو 4 أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي أشهرا عديدة محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.

ويأتي على رأس قائمة "تحالف الصحافة الحرة" لهذا الشهر الصحفي التركي أحمد ألتان (70 عاما) بعد أن أمضى أكثر من 1500 يوم خلف القضبان، وفق التحالف.