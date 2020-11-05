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حريات|السعودية

منظمة دولية تدعو لضغط عالمي على السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي

السعودية تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين (الجزيرة)
السعودية تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين (الجزيرة)
5/11/2020

دعت منظمة سكاي لاين الحقوقية الدولية (Skyline International Foundation)، ومقرها ستوكهولم، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السعودية للإفراج عن عشرات المعتقلين في قضايا رأي.

وشددت المنظمة على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة.

ولفتت إلى أن السعودية تنفذ حملات اعتقال بموجب قانون للجرائم الإلكترونية، ترى منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الإنترنت.

واعتبرت أن الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول ما أوردته المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : وكالة الأناضول

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