قلق أوروبي لبيع واشنطن طائرات لأبو ظبي ودعوة لحل "كارثة" اليمن

دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا الكونغرس الأميركي إلى التدخل للحؤول دون تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بيع 50 طائرة من طراز إف-35 (F-35) لدولة الإمارات.

وقالت أرينا إن قرار الإدارة الأميركية بيع هذه المقاتلات لأبو ظبي يشكل مصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي، وعبرت عن أملها في أن يتحرك الكونغرس بشكل عاجل لتصحيح هذا القرار.

وأكدت أرينا أن البرلمان الأوروبي سيدعم أي جهد يبذله الكونغرس لتقييد تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب في اليمن.

وطالبت المسؤولة الأوروبية بتضافر الجهود لطرح مبادرات دبلوماسية وإنسانية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن.