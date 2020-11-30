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حريات|إمارات عربية متحدة

قلق أوروبي لبيع واشنطن طائرات لأبو ظبي ودعوة لحل "كارثة" اليمن

ماري أرينا: تزويد أبو ظبي بطائرات إف-35 يشكل مصدر قلق للبرلمان الأوروبي (رويترز)
ماري أرينا: تزويد أبو ظبي بطائرات إف-35 يشكل مصدر قلق للبرلمان الأوروبي (رويترز)
30/11/2020

دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا الكونغرس الأميركي إلى التدخل للحؤول دون تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بيع 50 طائرة من طراز إف-35 (F-35) لدولة الإمارات.

وقالت أرينا إن قرار الإدارة الأميركية بيع هذه المقاتلات لأبو ظبي يشكل مصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي، وعبرت عن أملها في أن يتحرك الكونغرس بشكل عاجل لتصحيح هذا القرار.

وأكدت أرينا أن البرلمان الأوروبي سيدعم أي جهد يبذله الكونغرس لتقييد تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب في اليمن.

وطالبت المسؤولة الأوروبية بتضافر الجهود لطرح مبادرات دبلوماسية وإنسانية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن.

المصدر : الجزيرة

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