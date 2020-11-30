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حريات|مصر

سجون مصر.. تدهور الحالة الصحية للحقوقية هدى عبدالمنعم ومناشدات للإفراج عنها

الحقوقية المعتقلة تعاني أمراضا وحالتها الصحية في خطر (مواقع التواصل)
الحقوقية المعتقلة تعاني أمراضا وحالتها الصحية في خطر (مواقع التواصل)
30/11/2020

قال المحامي والحقوقي المصري خالد البدوي إن زوجته المعتقلة هدى عبد المنعم تعاني تدهورا شديدا في حالتها الصحية بسبب توقف الكلية اليسرى عن العمل وارتجاع في اليمنى، وفقا لما نقلته إحدى المعتقلات المرافقات لها بسجن القناطر شديد الحراسة.

وناشد البدوي -في منشور له على صفحة عبر موقع فيسبوك- السلطات المصرية الإفراج عن زوجته المعتقلة، خصوصا أنها تخطت مدة الحبس الاحتياطي، وبسبب معاناتها الصحية وتقدمها في السن.

وحظي وسم # هدى_عبدالمنعم_في_خطر الذي أطلقه رواد منصات التواصل في مصر بتداول كثيف على المواقع المختلفة. وقال البدوي في منشوره "إنني أناشد المسؤولين إخلاء سبيلها لأتمكن من علاجها والمحافظة على حياتها، خاصة أنها قد قضت فى حبسها الاحتياطى ما يزيد على العامين مع سبق معاناتها جلطات وريدية وارتفاع ضغط الدم".

كما طالبت ابنتها فدوى بالإفراج عنها، وقالت في منشور لها إنهم ممنوعون من زيارة والدتها منذ أكثر من سنتين، مشددة على أن والدتها في حالة خطر شديد.

من جهتها، قالت المنصة الحقوقية الدولية "نحن نسجل" إن الحالة الصحية للمعتقلة في خطر شديد يهدد حياتها، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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