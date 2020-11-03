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جائزة بيرسي كوبوزا للزميل محمود حسين

العفو الدولية استنكرت الشهر الماضي استمرار "الاعتقال التعسفي" للزميل حسين (الجزيرة)
العفو الدولية استنكرت الشهر الماضي استمرار "الاعتقال التعسفي" للزميل حسين (الجزيرة)
3/11/2020

قررت الرابطة الوطنية للصحفيين الأميركيين من أصل أفريقي منح جائزة بيرسي كوبوزا للزميل محمود حسين المعتقل منذ 1411 يوما في مصر.

وستقدم الجائزة خلال حفل جوائز الرابطة الذي ينظم افتراضيا في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد استنكرت الشهر الماضي استمرار الاعتقال التعسفي لحسين، وقالت في تغريدات على تويتر إن السلطات المصرية تعتقله بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث قضى أكثر من 1400 يوم خلف القضبان على ذمة التحقيق في تهم ملفقة تتعلق بـ "الإرهاب" وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحفي.

ودعت "أمنستي" السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ‫حسين وعن 35 صحفيا آخرين محتجزين تم اعتقالهم لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وكان المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية د. مصطفى سواق قد طالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسين، وقال إن اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المصرية والدولية، ويعد عملا مؤسفا ومدانا.

وأضاف د. سواق "في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار مرض كورونا في السجون المصرية المكتظة التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين، ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلما في سجونها".

ولا تزال مصر بمقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة، فسلطاتها لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال حسين على ذمة قضية أخرى ملفقة أيضا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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