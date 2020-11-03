قررت الرابطة الوطنية للصحفيين الأميركيين من أصل أفريقي منح جائزة بيرسي كوبوزا للزميل محمود حسين المعتقل منذ 1411 يوما في مصر.

وستقدم الجائزة خلال حفل جوائز الرابطة الذي ينظم افتراضيا في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الرابطة الوطنية للصحفيين الأميركيين من أصل إفريقي تمنح جائزة بيرسي كوبوزا للزميل محمود حسين المعتقل منذ 1411 يوما في #مصر

تقدم الجائزة خلال حفل جوائز الرابطة الذي ينظم افتراضيا في 19 ديسمبر المقبل.#الحرية_لمحمود_حسين@NABJhttps://t.co/G43Vcs6IFl pic.twitter.com/T51lcvGm6s — هنا الجزيرة (@HonaAlJazeera) November 3, 2020

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد استنكرت الشهر الماضي استمرار الاعتقال التعسفي لحسين، وقالت في تغريدات على تويتر إن السلطات المصرية تعتقله بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث قضى أكثر من 1400 يوم خلف القضبان على ذمة التحقيق في تهم ملفقة تتعلق بـ "الإرهاب" وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحفي.

ودعت "أمنستي" السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ‫حسين وعن 35 صحفيا آخرين محتجزين تم اعتقالهم لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وكان المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية د. مصطفى سواق قد طالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسين، وقال إن اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المصرية والدولية، ويعد عملا مؤسفا ومدانا.

#مصر: اعتقلت السلطات المصرية مُنتِج قناة الجزيرة الإخبارية #محمود_حسين بشكل تعسفي منذ 23 ديسمبر 2016، حيث قضى أكثر من 1400 يوم خلف القضبان على ذمة التحقيق في تهم ملفقة تتعلق بـ "الإرهاب"، وذلك لمجرد قيامه بعمله الصحافي.https://t.co/i8a6iMpDbm pic.twitter.com/pKp9OvKgrV — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 26, 2020

وأضاف د. سواق "في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار مرض كورونا في السجون المصرية المكتظة التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين، ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلما في سجونها".

ولا تزال مصر بمقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة، فسلطاتها لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال حسين على ذمة قضية أخرى ملفقة أيضا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.