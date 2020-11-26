البث الحي
حريات|فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الأخرس

الأسير الأخرس سينقل إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس لمعاينته طبيا (مواقع التواصل)
الأسير الأخرس سينقل إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس لمعاينته طبيا (مواقع التواصل)
عاطف دغلس - نابلس
26/11/2020

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما) بعد اعتقال دام 4 أشهر، خاض جلها في الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله.

وقالت تذكير الأخرس -وهي ابنة الأسير ماهر- في اتصال هاتفي بالجزيرة نت إن الاحتلال أفرج عن والدها قرابة الساعة 6 من صباح اليوم، الخميس، من مستشفى كابلان الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، حيث كان يخضع للعلاج بعد أن أنهى إضرابه منذ 3 أسابيع بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن الأسير الأخرس سينقل إلى مشفى النجاح في مدينة نابلس لمعاينته طبيا، ونقلت على لسان مدير المستشفى عبد الكريم البرقاوي أنهم مستعدون لاستقباله والإشراف عليه، ورؤية احتياجاته بعد الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، ورجحت بعض المصادر أن يتم نقله مساء اليوم لمنزله في قرية سيلة الظهر لاستقباله هناك.

وكان الأسير الأخرس، الذي ينحدر من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) قد خاض إضرابا منفردا عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام رفضا لاعتقاله الإداري (ملف الاعتقال والاتهام سري).

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أوصى بألا تشرح جثته أو يوضع بثلاجة.. الاحتلال يلغي تجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس وينقله لمستشفى عسكري

ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، ونقلته من مستشفى “كابلان” في الداخل إلى مستشفى سجن الرملة العسكري، وقد كشفت محامية الأسير عن وصيته.

المزيد من حريات

مرضى الفشل الكلوي في اليمن واقع مؤلم وحقوق مغيبة

مرضى الفشل الكلوي في اليمن يعيشون واقعا مؤلما (الجزيرة)

ماهر الأخرس بعد تحرره: الاحتلال لن يكسرنا

الأسير الأخرس -من داخل غرفة العناية الفائقة- شكر كل من تضامن معه من الفلسطينيين ومن "أحرار العالم" (الجزيرة)

ظاهره محاربة الإباحية والتشهير وباطنه كتم الحريات.. قانون جرائم المعلوماتية المطروح أمام البرلمان العراقي

صحفيون ونشطاء تعرضوا للقتل أو الاختطاف في العراق بسبب آرائهم (رويترز)

لاجئ سوري احتجز ورحل 13 مرة من اليونان يتقدم بشكوى للأمم المتحدة

فادي الجاسم قدم شكوى ضد اليونان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لانتهاكها حقه في الحياة (الصحافة الأجنبية)
الأكثر قراءة

فنانون يفخرون برفض التطبيع وآخرون أعلنوا دعمهم

مواقف بعض الممثلين من التطبيع أثرت على حياتهم الفنية (وكالات)

تركيا تصفه بالسخيف وأذربيجان تستدعي سفير باريس.. مشروع فرنسي للاعتراف بقره باغ

احتفالات في أذربيجان باستعادة منطقة كالبجار في قره باغ من أرمينيا (وكالة الأناضول)

أوروبا في انتظارك.. 2021 عام المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين

الحكومات الأوروبية فتحت باب الترشح للمنح الدراسية لعام 2021 للطلاب من جميع أنحاء العالم (مواقع التواصل)

عارضة الأزياء حليمة عدن: لن أساوم على حجابي ولو بملايين الدولارات

عارضة الأزياء العالمية حليمة عدن تعلن اعتزالها عالم الموضة (الجزيرة)