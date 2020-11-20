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حريات|بحرين

بوريل: الاتحاد الأوروبي يتابع ملف حقوق الإنسان بالبحرين

بوريل أكد أن حماية حقوق الإنسان تحتل بعدا أساسيا في علاقة الاتحاد الأوروبي مع البحرين (الفرنسية)
بوريل أكد أن حماية حقوق الإنسان تحتل بعدا أساسيا في علاقة الاتحاد الأوروبي مع البحرين (الفرنسية)
20/11/2020

تعهد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة متابعة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

وفي ردّ على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، أكد بوريل أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحتل بعدا أساسيا في علاقة الاتحاد الأوروبي مع البحرين.

وأشار إلى المناقشات التي جرت في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين العام الماضي، وتناولت عقوبة الإعدام والحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بمتابعة قضية السجينين البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى، المحكوم عليهما بالإعدام.

وأكد بوريل أن الاتحاد طلب من البحرين إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان الذين يعانون من ظروف صحية صعبة.

المصدر : الجزيرة

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