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أطول فترة اعتقال.. الأسير البرغوثي سيكمل 41 عاما في السجون الإسرائيلية

الاحتلال أعاد اعتقال البرغوثي عام 2014، وأصدر بحقه حُكما بالسجن 30 شهرا (مواقع التواصل)
الاحتلال أعاد اعتقال البرغوثي عام 2014، وأصدر بحقه حُكما بالسجن 30 شهرا (مواقع التواصل)
19/11/2020

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير نائل البرغوثي سيكمل عامه الـ41 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحلول الـ20 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها أطول فترة اعتقال يقضيها معتقل فلسطيني في السجن.

ويبلغ الأسير البرغوثي 63 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل في السجن منذ عام 1978، ثم أطلق سراحه عام 2011، ضمن صفقة شاليط، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، وأصدر بحقه حُكما بالسجن 30 شهراً.

وولد البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1957، وعندما اعتقل للمرة الأولى كان يبلغ من العمر 19 عاما حينها، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، بحسب البيان.

وأضاف نادي الأسير أنه خلال سنوات اعتقاله فقد البرغوثي والديه، وتوالت أجيال ومرت العديد من الأحداث التاريخية على الساحة الفلسطينية.

وتزوج المعتقل البرغوثي عقب تحرره في صفقة التبادل عام 2011 من المعتقلة المحررة أمان نافع، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.

وصدر بحقه حكما مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته أعاد الاحتلال حُكمه السابق وهو المؤبد، إلى جانب العشرات من محرري صفقة تبادل الأسرى، الذين أُعيدوا إلى أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.

ونقلت أمان نافع زوجة البرغوثي خلال زيارتها الأخيرة له في أحد سجون الاحتلال رسالة قال فيها إنه لو كان هناك عالم حر كما يدعون لما بقيتُ في الأسر 41 عاماً.

المصدر : وكالة الأناضول

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