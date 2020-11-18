الحكم بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر على شقيق الشيخ سلمان العودة

أعلن مدير البحوث لمنطقة الخليج في منظمة "الديمقراطية الآن" عبد الله العودة -أمس الثلاثاء- أن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر على الدكتور خالد العودة، شقيق الشيخ المعتقل سلمان العودة.

وقال عبد الله العودة -نجل الشيخ سلمان- إن الحكم جاء بعد 3.5 سنوات من الاعتقال والتحقيق، بسبب تغريداته المتعاطفة مع أخيه الشيخ سلمان.

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قديدوم قليلا اوكثيرا ثم ستتضح الحقيقة ويخرج مرفوع الرأس.

فماموقف الذين سارعوا بادانته وتجريمه وتحميله مالايحتملّ — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) September 11, 2017

وأكد العودة أن المحكمة الجزائية المتخصصة اتهمت الدكتور خالد بـ"السعي لتوظيف اعتقال شقيقه لإثارة الفتنة".

وفي وقت سابق، أوضح عبد الله العودة أن والده سلمان العودة يواجه 37 تهمة، من بينها الإفساد في الأرض بتأليب المجتمع ودعوته للتغيير في الحكومة السعودية، والانضمام لاتحادات وجمعيات عالمية، وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.