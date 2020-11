الحريات وقضايا الرأي.. هل يقطف المصريون ثمار رئاسة بايدن مبكرا؟

رفع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية سقف طموحات المصريين في التعويل على إدارته نحو تحسين الحريات وحقوق الإنسان، بعد تسبب سياسات سلفه الجمهوري دونالد ترامب في تأزم هذه الملفات بصورة غير مسبوقة.

ورغم مؤشرات بأن بايدن سيكون مهموما في المقام الأول بمعالجة قروح بلاده التي تسببت فيها إدارة ترامب، فإن جملة التصريحات التي صدرت عنه إبان حملته الانتخابية تشير إلى أنه سيسعى إلى تغيير مسار احتضان ترامب للأنظمة الدكتاتورية، وعلى رأسها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020