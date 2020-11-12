رابطة يمنية تدين تعذيب فتى حتى الموت في سجون الحوثيين

أدانت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن تعذيب فتى مختطف في سجون الحوثيين حتى الموت، وحملت الحوثيين مسؤولية ذلك.

وقالت في بيان لها إن علي مرزوق الجرادي (18سنة) اختطف من أمام منزله في مديرية نهم بصنعاء نهاية أبريل/نيسان الماضي، ولم تعرف عنه عائلته شيئا، حتى طلبت منها جماعة الحوثي قبل يومين القدوم إلى صنعاء لاستلام جثته مدعية أنه انتحر.

ورفضت الأسرة استلام جثته بعد رؤيتها ملامح التعذيب الشديد على جثته، وفق الرابطة.

وعادت الرابطة لتقول "ندين الانتهاكات المتواصلة في حق المخفيين قسرا واستمرار الإفراج عنهم جثثا هامدة بعد اختطافهم من منازلهم".

وشددت على أن الإخفاء خطر حقيقي يهدد حياة المختطَفين، حيث تم رصد مقتل 83 مختطفا تحت التعذيب أثناء فترات إخفائهم في سجون سرية تابعة للحوثيين (منذ بدء الحرب).